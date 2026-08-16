“Kāpēc Latvijā šo nevāc nost?” Aļģu pilnā Liepājas pludmale raisa asas diskusijas
Sociālajos medijos uzmanība pievērsta Liepājas pludmalei, kur jūras krastā vietām lielā daudzumā izskalotas aļģes un jūras zāle. “Threads” lietotāja Guna aktualizējusi jautājumu, kāpēc tās netiek regulāri savāktas, īpaši vasaras sezonā, kad pludmali apmeklē daudz atpūtnieku un tūristu.
“Kāpēc Latvijā šo nevāc nost? Spānijā, piemēram, regulāri aļģes, jūras zāli novāc ar speciālu tehniku, sevišķi sezonā. Liepāja – fantastiski skaista pilsēta, un pludmalei vajadzētu būt vizītkartei,” raksta Guna, vienlaikus pieļaujot, ka aļģu atstāšanai krastā, iespējams, ir ekoloģisks pamatojums.
Ieraksts izraisījis plašākas diskusijas, un komentētāju viedokļi dalās. Daļa uzskata, ka pludmali būtu iespējams regulāri sakopt ar nelielu specializētu tehniku, savukārt citi norāda – aļģu izskalošana krastā ir dabisks process un pēc to savākšanas jau pēc dažām stundām vai nākamajā dienā jūra tās varētu izskalot no jauna.
“Un kā to visu novākt, nesačakarējot pludmali vēl vairāk? Smagā tehnika ar kraviniekiem un buldozeriem tur izbraukās tā, ka būs vēl nesmukāk,” bažas pauda kāds komentētājs.
“Tā nav smagā – nelieli traktoriņi savāc, saliek un aizved. Ko tieši tie sačakarē, smiltis? Sliedes iebrauc?” viņa atbildēja.
Citi situāciju uztvēra ar humoru. “Iespēja izbaudīt bezmaksas dūņu ārstnieciskās procedūras,” jokoja kāds lietotājs, uz ko Guna atbildēja, ka, viņasprāt, “tur no dūņām ir maz”.
Tikmēr kāda komentētāja atgādināja, ka šāda aina jūras piekrastē nav nekas neparasts. “Tā ir jūra, un pie attiecīgajiem vējiem aļģes izskalo – tā dabā notiek. Ja tehnika no rīta savāc, tad līdz vakaram vai nākamajam rītam izskatās identiski. Priecājieties, ka tie nav atkritumi, bet aļģes,” viņa rakstīja.
Vēl kāda lietotāja norādīja, ka izskaloto aļģu daudzums ir atkarīgs no vēja virziena un līdzīgas situācijas novērojamas dažādās Latvijas piekrastes vietās, vienlaikus jokojot, ka šādā krastā varētu būt interesanti meklēt dzintarus.
Komentāros izskanēja arī pieņēmums, ka aļģes Liepājas pludmalē tomēr tiek vāktas, taču daba tās ātri vien izskalo no jauna. “Vāc jau, bet laikam daba pietiekami ātri saražo atkal,” rakstīja kāda lietotāja.
Savukārt vēl kāds komentētājs situāciju ironiski nosauca par “eko” risinājumu un “mežonīgu pludmali, kur civilizācija vēl nav spērusi kāju”.
Diskusijā netrūka arī kritikas par pašvaldību prioritātēm un līdzekļu izmantošanu. Kāds komentētājs apgalvoja, ka līdzīga situācija esot arī Jūrmalā, savukārt Guna uzsvēra, ka, viņasprāt, regulāra aļģu savākšana nevarētu radīt nesamērīgi lielas izmaksas pašvaldības budžetam.
Diskusija vienlaikus aktualizējusi jautājumu par līdzsvaru starp sakoptas tūrisma pludmales tēlu un dabiskajiem procesiem Baltijas jūras piekrastē.