Vairāk nekā 10 000 parakstu par deputātu kompensāciju atcelšanu; jautājumu varētu skatīt jau rudenī
Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" vairāk nekā 10 000 iedzīvotāju parakstīto iniciatīvu par Saeimas deputātu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensāciju atcelšanu, iespējams, vēl paspēs izskatīt pašreizējais parlaments, sacīja Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis.
"Iespējams, šo iniciatīvu paspēs izskatīt vēl šī Saeima. Septembrī un oktobrī vēl būs regulārās Saeimas sēdes," norādīja politiķis.
Tomēr viņš uzsvēra, ka ar kolektīvā iesnieguma izskatīšanu vien nepietiktu, lai ieviestu izmaiņas kompensāciju sistēmā. Pēc Rokpeļņa teiktā, iniciatīvas īstenošanai būtu nepieciešami grozījumi Saeimas kārtības rullī.
"Pēc iniciatīvas izskatīšanas, lai tā stātos spēkā, nepieciešamas Saeimas kārtības ruļļa izmaiņas, kas ir garāks process. To varēsim paspēt tikai iesākt skatīt, bet pabeigt nāksies nākamajai Saeimai," sacīja ZZS frakcijas priekšsēdētājs.
Jau iepriekš Rokpelnis paudis viedokli, ka deputātu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensāciju sistēma būtu saglabājama, jo tā palīdz nodrošināt līdzvērtīgākas iespējas pārstāvēt vēlētājus deputātiem no Rīgas un reģioniem.
Politiķis norādījis, ka jebkura iniciatīva, kas skar nodokļu maksātāju naudas izlietojumu, ir apspriežama un pārskatāma, tomēr pašreizējam kompensāciju mehānismam ir būtiska loma. Viņaprāt, deputātiem, kuri ievēlēti no reģioniem, iespējas regulāri satikt savus vēlētājus ir ierobežotākas nekā Rīgā ievēlētajiem parlamentāriešiem.
Vienlaikus Rokpelnis pieļāvis iespēju pārskatīt kompensāciju apmēru, samazinot maksimāli pieejamo kompensāciju limitus, norādot, ka reti kurš deputāts izmanto visu pieejamo apjomu.
Kā ziņots, ceturtdien nepieciešamos vairāk nekā 10 000 parakstu savākusi iniciatīva par Saeimas deputātu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensāciju atcelšanu, tādējādi nododot jautājumu izskatīšanai parlamentā.
Iniciatīvas autors, Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks Andis Feldmanis, uzskata, ka nav objektīva pamata, lai Saeimas deputāti atrastos labvēlīgākā situācijā nekā citi valsts un pašvaldību sektorā nodarbinātie, kuri ar darba pienākumu veikšanu saistītos transporta vai mājokļa izdevumus sedz paši.
Diskusijas par deputātu kompensācijām pēdējā laikā aktualizējušās arī pēc publiskajā telpā izskanējušās informācijas par deputātei Leilai Rasimai (P) izmaksāto dzīvojamās telpas īres kompensāciju. Savukārt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) sācis resorisko pārbaudi par Rasimai izmaksātās kompensācijas pamatotību. KNAB iepriekš arī norādījis, ka deputātu kompensāciju regulējumā pastāv nepilnības, kas var radīt iespējas sistēmu izmantot negodprātīgi.