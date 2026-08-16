Svētdien mākoņi ik pa laikam aizsegs sauli.
Sabiedrība
Šodien 08:26
Svētdien saule mīsies ar mākoņiem; vietām gaidāms lietus
Svētdien mākoņi ik pa laikam aizsegs sauli, liecina sinoptiķu prognozes.
Dienā gaiss iesils līdz +22...+26 grādiem, bet piekrastes rajonos būs vēsāks. Īslaicīgs lietus gaidāms vietām valsts austrumos.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu un rietumu vējš, kas piekrastes rajonos būs brāzmains.
Galvaspilsētā mākoņu daudzums būs mainīgs, un no rīta iespējams neliels lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu un rietumu vējš, un gaiss iesils līdz +24...+26 grādiem.