Svētdien saule mīsies ar mākoņiem; vietām gaidāms lietus
Foto: LETA
Svētdien mākoņi ik pa laikam aizsegs sauli.
Sabiedrība

Svētdien saule mīsies ar mākoņiem; vietām gaidāms lietus

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Svētdien mākoņi ik pa laikam aizsegs sauli, liecina sinoptiķu prognozes.

Svētdien saule mīsies ar mākoņiem; vietām gaidāms ...

Dienā gaiss iesils līdz +22...+26 grādiem, bet piekrastes rajonos būs vēsāks. Īslaicīgs lietus gaidāms vietām valsts austrumos.

Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu un rietumu vējš, kas piekrastes rajonos būs brāzmains.

Galvaspilsētā mākoņu daudzums būs mainīgs, un no rīta iespējams neliels lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu un rietumu vējš, un gaiss iesils līdz +24...+26 grādiem.

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