F-1, drifts un rallijs Rīgas jubilejā
Svinot Rīgas 825. dzimšanas dienu, 15. augustā Eksporta iela uz divām stundām pārtapa par grandiozu motoru sporta skatuvi.
FOTO: F-1, drifts un rallijs Rīgas jubilejā - tūkstošiem skatītāju sajūsmā par grandiozo autosporta šovu
Svinot Rīgas 825. dzimšanas dienu, 15. augustā Eksporta iela uz divām stundām pārtapa par grandiozu motoru sporta skatuvi.
Iespaidīgais "Red Bull Showrun" pasākums klātienē pulcēja tūkstošiem skatītāju, kuri dzinēju rūkoņas un ovāciju pavadībā varēja baudīt F-1 formulas, drifta, rallija, Austrālijas "Supercars", Dienvidāfrikas "spinning" un motoakrobātikas paraugdemonstrējumus.
F-1 spēks un čempiona formula
Vislielākās ovācijas un skatītāju sajūsmu izraisīja brīdis, kad trasē devās "Red Bull Racing" F-1 spēkrats "RB8", piepildot ielu ar leģendāro V8 dzinēja skaņu. Pie stūres sēdās bijušais F-1 pilots un pieredzējušais šova dalībnieks Patriks Frīzahers no Austrijas, kurš demonstrēja gan straujus paātrinājumus, gan 360 grādu apgriezienus, ļaujot publikai sajust patieso spēkrata jaudu. Tieši ar šo formulu Sebastians Fetels 2012. gadā izcīnīja pasaules čempiona titulu.
"Rīgā esmu pirmo reizi, un braukt ar “RB8” pa pilsētas ielām tās dzimšanas dienā bija īpašs piedzīvojums," atzina Frīzahers, novērtējot skatītāju atsaucību.
Drifta meistari un rallija spriedze
Par pamatīgiem riepu dūmu mākoņiem parūpējās "Red Bull Driftbrothers" komandas piloti Eliass Untondži (Vācija) un Adams Zalevskis (Polija), kuri trasē devās ar jaudīgajām "BMW M4 Competition" automašīnām gan individuāli, gan elpu aizraujošos tandēma braucienos. Vietējos fanus priecēja arī starptautiski atzītais Latvijas drifta braucējs Kristaps Blušs, kurš savā četrvietīgajā auto trasē devās kopā ar pasažieriem.
Rallija cienītājus sajūsmināja pašmāju zvaigzne Mārtiņš Sesks, trasē demonstrējot "M-Sport" komandas pasaules rallija augstākās klases spēkrata "Ford Puma Rally1" WRC iespējas. Mūsdienu tehnikai pretī stājās vēsture – Ivars un Andris Velmes parādīja pašu būvētā "Audi Sport Quattro S1 E2" spējas, bet kulminācijā abas ekipāžas savā starpā sacentās īpašā dragreisa braucienā.
Elpu aizraujoša akrobātika
Eksporta ielā bija vērojami arī Eiropā reti sastopami šova elementi. Austrālijas "Supercars Championship" pilots Skots Pajs trasē izveda "Red Bull Ampol Racing" komandas V8 dzinēja "Ford Mustang Gen3 Supercar".
Tikmēr Dienvidāfrikas "spinning" meistars Samkeliso Tubane jeb "Sam Sam" ar īpaši pārbūvētu "BMW E30" pārsteidza publiku, apvienojot auto kontroli ar akrobātiskiem trikiem. Ekipāža sagādāja milzu pārsteigumu, brauciena laikā izkāpjot no automašīnas un pat uzkāpjot uz tās, kamēr spēkrats turpināja griezties ap savu asi.
Šovu pārliecinoši papildināja arī Lietuvas motoakrobāti jeb stantraideri Nerijus Malinausks un Virgilijus Dikšs, rādot iespaidīgus trikus, kuros izšķiroša bija gan motociklu kontrole, gan braucēju savstarpējā precizitāte.