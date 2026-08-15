Foto Valsts policija
112
Šodien 20:13
Vaiņodes pagastā bezvēsts pazudis 16 gadus vecais Raimonds Bisters
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde lūdz iedzīvotāju palīdzību bezvēsts prombūtnē esošā 16 gadus vecā Raimonda Bistera meklēšanā.
Jaunietis piektdien, 14. augustā, ap pulksten 15.30 izgājis no savas dzīvesvietas Dienvidkurzemes novada Vaiņodes pagastā un kopš tā laika nav devis ziņas par savu atrašanās vietu. Policija pieļauj, ka jaunietis, iespējams, pārvietojas ar velosipēdu.
Pazudušais ir aptuveni 162 centimetrus garš, kalsnas miesas būves, ar īsiem, tumšiem matiem. Promiešanas brīdī viņš bija ģērbies iezilganā T-kreklā un gaišos šortos.
Valsts policija aicina iedzīvotājus rūpīgi aplūkot jaunieša fotogrāfiju un nekavējoties atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir jebkāda informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112.