Rīgas līcī pie Jūrmalas sestdienas pēcpusdienā vairāku simtu metru attālumā no krasta iekritis neliels lidaparāts.
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Šodien 18:21
Jūrmalā pārsimt metru no krasta jūrā iekritis lidaparāts
Sestdienas pēcpusdienā Rīgas līcī pie Jūrmalas jūrā iekritis neliels lidaparāts, vēsta Latvijas Sabiedriskais medijs (LSM).
Izsaukumu par jūrā, vairākus simtus metru no krasta, iekritušu lidaparātu glābēji saņēma plkst. 13.24.
Vēl pirms Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ( VUGD) ierašanās nelaimē cietušo no ūdens izglāba Jūrmalas pašvaldības policijas darbinieki. Izmantojot ūdensmotociklu, likumsargi nogādāja izglābto krastā un nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķu aprūpē.
VUGD norāda, ka degvielas vai citu bīstamu vielu noplūde ūdenī netika konstatēta, tāpat jūrā netika manīti citi cilvēki.