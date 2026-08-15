Rīgas 825. gadu dzimšanas dienas svinības
Latvijas galvaspilsētā ar plašu, aizraujošu pasākumu klāstu turpinās Rīgas 825. gadu dzimšanas dienas svinības.
FOTO: Rīga svin ar vērienu: pilsētas 825. jubilejā skan mūzika, rūc motori un ielās kūsā dzīvība
Šodien Latvijas galvaspilsētā ar plašu, aizraujošu pasākumu klāstu turpinās Rīgas 825. gadu dzimšanas dienas svinības. Svētku sajūta burtiski pārņēmusi visu pilsētu – no Vecrīgas šaurajām ieliņām un 11. novembra krastmalas līdz pat Uzvaras parkam un Esplanādei.
Krastmalā – mūzikas zvaigznes
Svinību epicentrs neapšaubāmi ir 11. novembra krastmalā, kur apmeklētājus sagaida īpaša programma "Atver Rīgu! Kods: 825". Jau pa dienu te kūsā dzīvība radošajās darbnīcās un gastronomiskos piedzīvojumos, bet uz skatuves kāpj tādi sabiedrības mīluļi kā grupa "Citi zēni", reperis Ozols, "Sudden Lights", kā arī mūsdienu tautas mūzikas grupa "Auļi", Atvara un "Alejas".
Savukārt vakara stundās krastmala pārtaps par milzīgu brīvdabas koncertzāli – programmā "Mana partitūra Rīga" iedzīvotājus priecēs Shipsea, Aija Andrejeva, Jānis Aišpurs, Andrejs Reinis Zitmanis un Jurģis Namejs. Skatītāju asinis stindzinās velotriāla meistaru, skrituļslidotāju un parkūra entuziastu triki, bet naktī Daugavas akvatoriju izgaismos elpu aizraujošs lāzeru, strūklaku un video priekšnesums. Svētku ballīte līdz pat rīta gaismai turpināsies kopā ar dīdžejiem Magnusu Eriņu un Lindu Samsonovu.
Būtiski, ka pasākuma organizatori parūpējušies par pieejamību visiem – pie skatuves ierīkota speciāla platforma cilvēkiem ratiņkrēslos, bet vājdzirdīgajiem tiek nodrošināts "Tildes" transkripcijas rīks.
Vēstures elpa un skatuves māksla Vecrīgā
Vecrīga šodien pārtapusi par īstu un dzīvu Eiropas kultūras telpu, apvienojot divas senas un skaistas tradīcijas – ielu muzicēšanu un mīmu mākslu. Pilsētas ielās un laukumos skan džezs, diksilends, klasiskā mūzika un perkusijas, ko brīnišķīgi papildina pantomīma, klaunāde un pat "Butō" kustību teātris. Šī žanru daudzveidība svētku noslēgumā saplūdīs vienotā, grandiozā "flashmob" priekšnesumā Rātslaukumā.
Turpat Doma laukumā jūtams īsts latviskais gars – apmeklētājus gaida tradicionālais Amatnieku tirgus, kur var aplūkot un iegādāties dažādu Latvijas novadu meistaru autentiskos darinājumus. Īpašs notikums norisinās arī Latvijas Nacionālās operas un baleta kasēs, kur pirmo reizi no plkst. 12 līdz 17 tiek rīkots krāšņs izrāžu kostīmu, aksesuāru un rekvizītu tirdziņš.
Mierīgākas atpūtas cienītājiem Operas skvērā durvis vēris svētku restorāns "Atver logu uz Rīgu", piedāvājot nesteidzīgu gaisotni, muzikālus akcentus un izsmalcinātus ēdienus.
Iespaidīgs motosporta šovs
Pamatīgu adrenalīna devu Rīgas centrā svētku apmeklētājiem sarūpējis iespaidīgais motosporta šovs "Red Bull Showrun". Tā ietvaros iedzīvotājiem bija unikāla iespēja klātienē vērot "Red Bull" Pirmās formulas (F1) bolīda paraugdemonstrējumus, ko papildināja drifta un rallija elementi, tostarp pašmāju rallija zvaigznes Mārtiņa Seska braucieni.
Sportisks gars valda arī citviet, jo Esplanādē norisinās leģendārais un rīdzinieku iecienītais diennakts basketbola turnīrs "Krastu mačs", bet laukumā pie Kongresu nama futbola fani pulcējas uz "Rīgas Futbola festivālu 2026". Abi šie sporta notikumi turpināsies arī 16. augustā.
Tikmēr ģimenes aicinātas uz Vērmanes dārzu un Uzvaras parku. Vērmanes dārzā ārvalstu vēstniecības un sadraudzības pilsētas iepazīstina apmeklētājus ar savām kultūrām, bet vakara koncertā uz skatuves kāps grupa "Le Petit Paris", Diāna Pīrāgs, Roberto Meloni ar draugiem un enerģiskie "Big Al & the Jokers".
Savukārt Uzvaras parkā, programmā "Atklāj brīnumu!", līdz pat pusnaktij saimniekos ielu mākslinieki no Lielbritānijas, Zviedrijas, Beļģijas, Spānijas, Igaunijas un Ungārijas. Līdzās bērnu izrādēm, "Mārtiņa burbuļu" atrakcijām un Andžeja Grauda Bungu skolas priekšnesumiem, parkā skatāmas arī unikālas spāņu grupas interaktīvās instalācijas "L’Animalada". Turklāt pilsētas ritms satiksies ar dabu īpašā atvērtās gleznošanas darbnīcā un brīvdabas mākslas performancē "Zirgi ienāk pilsētā", kurā iesaistīti dzīvi zirgi, radot neaizmirstamu kultūras atmiņu.