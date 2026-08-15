Trolejbusā smagi cietuši cilvēki, bet apkārtējie tikai filmē: aculiecinieks skarbi par smago avāriju Rīgā
Piektdienas vakarā Rīgā, Bruņinieku un Avotu ielas krustojumā, notikusī smagā avārija, kurā sadūrās Valsts policijas (VP) auto, "Rīgas satiksmes" trolejbuss un divas vieglās automašīnas, atstājusi smagu pēcgaršu notikušā aculieciniekiem.
Kamēr glābšanas dienesti vēl tikai traucās uz notikuma vietu, kāds vīrietis, kurš dzīvo tieši netālu no negadījuma vietas, metās palīgā trolejbusā cietušajiem cilvēkiem, vienlaikus kļūstot par liecinieku šokējošai sabiedrības vienaldzībai, jo desmitiem cilvēku tā vietā, lai dotos palīgā cietušajiem, ar viedtālruņiem filmēja notikušo. Ar pieredzēto viņš dalījies sociālajā tīklā "Facebook".
"Liela daļa bija pacēluši telefonus un filmēja"
Izdzirdot operatīvā transportlīdzekļa sirēnas un sekojošo baiso trieciena troksni, vīrietis zibenīgi, turpat mājas čībās, izskrējis uz krustojumu, kur pavērās traģisks skats.
"Negadījuma vietā, manā acu priekšā pavērās aina, kas lika manai elpai aizrauties. Apkārt bija aptuveni 30 cilvēku, taču liela daļa no viņiem bija pacēluši mobilos telefonus un filmēja tikko notikušo nelaimi," atceras vīrietis.
Pieskrienot pie trolejbusa, kuram bija atvērtas durvis, aculieciniekam sažņaudzusies sirds – iekšā atradās vairāki smagi cietuši cilvēki. Tomēr visšokējošākais bijis fakts, ka šajā izmisuma brīdī viņiem palīdzēt centās tikai viena meitene.
"Viņa bija satraukta, bet darīja visu, ko tajā brīdī spēja. Es pat īsti nespēju izstāstīt, kas notika manā galvā. Es vienkārši metos iekšā trolejbusā un jautāju: “Kā es varu palīdzēt?” Trolejbusā bija pieci smagi cietuši cilvēki," stāsta notikuma aculiecinieks.
Izšķirošās minūtes līdz mediķu atbraukšanai
Līdz brīdim, kad ieradās Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) brigādes un no sabiedriskā transporta izveda pēdējo cietušo, abi glābēji pavadīja smagas minūtes, sniedzot atbalstu savu spēju robežās.
"Mēs neesam mediķi. Mēs neesam profesionāli apmācīti darbam šādās situācijās. Mums nebija īpašu zināšanu vai ekipējuma. Bet tajā brīdī kaut kas mūsos lika vienkārši rīkoties un palīdzēt cilvēkiem, kuriem tas bija nepieciešams," savās pārdomās dalās vīrietis, neslēpjot milzīgu sarūgtinājumu par apkārtējo cinismu.
"Pāris minūšu laikā ārpusē bija jau vairāk nekā 30 cilvēku. Bet trolejbusā, lai palīdzētu cietušajiem, bijām divatā. Varbūt šis ieraksts kādam liks uz sekundi nolikt telefonu malā un padomāt. Mēs jebkurš varējām atrasties tajā trolejbusā. Mēs jebkurš varējām būt tas cilvēks, kuram šovakar bija nepieciešama palīdzība," viņš atgādina, aicinot sabiedrību nolikt vienaldzību malā. "Ja nezinām, ko darīt – varam piezvanīt 112, pajautāt mediķiem, policistiem vai vienkārši apvaicāties, vai palīdzība ir nepieciešama. Bet nepadarīsim cita cilvēka nelaimi par saturu savā telefonā."
Ekipāža krustojumā iebrauca pie sarkanās gaismas
Sākotnējā informācija pēc avārijas liecināja, ka Valsts policijas dienesta automašīna "Volkswagen", dodoties uz izsaukumu, krustojumā iebraukusi pie zaļā luksofora signāla. Tomēr, padziļināti analizējot videomateriālus un tehniskos datus, policija ir nākusi klajā ar precizētu paziņojumu.
Kā informē VP pārstāvji, policijas amatpersonas piektdienas vakarā, plkst. 17.04, patiesi devās uz augstākās prioritātes jeb "A" kategorijas izsaukumu, kas bija saistīts ar nepilngadīgām personām, izmantojot ieslēgtas bākugunis un skaņas signālu. Tomēr sadursmes brīdī krustojumā likumsargiem ir dedzis sarkanais luksofora signāls.
Pēc videoierakstu pārbaudes secināts, ka policijas ekipāža krustojumu šķērsojusi pārāk ātri, iepriekš nepārliecinoties par satiksmes drošību. VP norāda, ka uzreiz pēc negadījumiem tiek sniegta sākotnējā informācija, taču patiesie apstākļi vienmēr tiek noskaidroti izmeklēšanas gaitā, izvērtējot objektīvus pierādījumus un liecības. Par notikušo ir sākts kriminālprocess, kas atbilstoši piekritībai tiks nodots izmeklēšanai Iekšējās drošības birojam (IDB).