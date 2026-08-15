Rinkēvičs Aglonā uzrunā sabiedrību: "Šajā skarbajā laikā mums jāsaglabā ticība - ticība labajam"
Mums jāsargā Latvija gan fiziski, gan garīgi, sestdien uzrunā Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku misē Aglonas bazilikā sacīja Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Prezidents uzrunā norādīja, ka dažkārt drošības dēļ ir jāpārplāno sava diena vai, kā nesen pieredzēts, nakts. Viņš norādīja, ka var sanākt mazāk gulēt, kaut kur ierasties vēlāk, nekā cerēts. "Var sanākt kaut ko neizdarīt līdz galam, bet atcerēsimies, ka vissvarīgākais plāns mūsu dzīvē ir būt sveikam un veselam, ticēt tam," pauda prezidents, norādot, ka viņš tic tam, ka, rūpējoties pašiem par sevi un atbalstot līdzcilvēkus, to var.
Rinkēvičs atzina, ka ir regulāri viesojies Aglonā, bet pirmo reizi uzrunā sabiedrību Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos. Viņš norādīja, ka jebkurā, pat visgaišākajā un miermīlīgākajā notikumā, ir jādomā par drošību.
Prezidents atzīmēja, ka pašreiz realitātē ne tikai Latvijā, ne tikai Latgalē, bet visā pasaulē ir apdraudētas debesis. "Jauni incidenti var atkārtoties. Vēl vakar mēs ar to tikām galā," sacīja prezidents, izsakot pateicību visiem tiem dienestiem, kas ikdienā rūpējas par drošību, kas rūpējās svētkos.
Rinkēvičs sacīja, ka Latvijas drošība nav tikai viņu darbs. "Jo Latvija nav "viņi" un "mēs". "Latvija - mēs visi esam liels "mēs". Mēs katrs esam atbildīgi par sevi un saviem tuvākajiem, par saviem līdzcilvēkiem," sacīja prezidents.
Viņš uzsvēra, ka visu uzdevums ir ikdienā atrast zelta vidusceļu starp diviem grāvjiem - trauksmi un vienaldzību. Viņaprāt, šis vidusceļš ir mierīga un mērķtiecīga rīcība. "Tā sevī ietver arī došanos uz drošu vietu, kad šķiet, ka "nekas jau nenotiks". Un pēc tam ikvienam mācīšanos un jautājums: "Ko vajadzētu mainīt, lai līdzīgās situācijās nedrošība zustu, bet paliktu vien miers un pārliecība?" pauda prezidents.
Reizē prezidents atzina, ka tas nav jautājums tikai par drošību, bet tā jārīkojas visās dzīves situācijās. "Šajā skarbajā laikā mums jāsaglabā ticība - ticība labajam, vispārcilvēciskajām vērtībām, ticība cilvēkmīlestībai. Tās ir tās vērtības, kas ir īpaši tuvas tieši šeit, tieši šodien, tieši Aglonā," teica prezidents.
Kā norādīja prezidents, "mums jāsargā mūsu Latvija gan fiziski, gan garīgi". Pēc viņa vārdiem, "mēs nedrīkstam izmainīt sevi sīknaudā". "Mēs nedrīkstam kašķēties, nedrīkstam padoties ļaunumam, naidam, aizspriedumiem un neiecietībai," sacīja Rinkēvičs.
Viņš atzina, ka sabiedrībā diemžēl bieži valda naids. Pēc prezidenta vārdiem, to pastiprina sociālo tīklu anonimitāte. Tas, kas tiek teikts anonīmi, reti tiek teikts atklāti, acīs, sacīja prezidents.
"Jebkurš naids - naids pret latviešiem vai cittautiešiem, citas rases, ādas krāsas vai jebkuras reliģiskās pārliecības cilvēkiem - ir postošs. Tas aptur attīstību un vienotību, rada atpalicību un sašķeltību, un pret to mums visiem kopā ir jācīnās," sacīja Rinkēvičs.
Prezidents uzsvēra, ka Latvijas valsts pamatlikums Satversme nosaka valsts vērtību pamatu, un tās ir tiesības uz apziņas un vārda brīvību, cieņa pret cilvēku un viņa izvēlēm. Šīs vērtības ir kristīgās vērtības un latviskā dzīvesziņa. "Visiem, kas sauc Latviju par savām mājām, visiem, kas šeit ir nākuši, ir jāciena un jāievēro mūsu tautas un mūsu valsts vērtības, mūsu kultūra un mūsu valoda. Tikai tā mēs varam pārdzīvot šos trauksmainos laikus, sadzīvot un stiprināt mūsu garaspēku," pauda Rinkēvičs.
Prezidents pateicās visiem garīdzniekiem un visiem ticīgajiem par darbu, ko tie ikdienā veic, lai nestu mieru un pārliecību, lai atbalstītu tos, kuriem palīdzība patlaban ir visvairāk vajadzīga - gan materiālā, bet jo īpaši garīgā palīdzība, garīgais atbalsts.
"Mums patiesi jāieklausās gan sevī, gan līdzcilvēkos. Mums šodien jāveido Latvijas nākotne. Mums apdraudējumu un šaubu brīžos jāstiprina Latvijas drošība, un mums tas ir jādara kopā, jo tie esam mēs - viena zeme un viena tauta, viena Latvija," sacīja Rinkēvičs.
Jau rakstīts, ka Aglonā no otrdienas, 11. augusta, līdz sestdienai, 15. augustam, notiek Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki. Šajās dienās uz Aglonas baziliku devušies tūkstošiem svētceļnieku un ticīgo no visas Latvijas, lai piedalītos dievkalpojumos un kopīgās lūgšanās.