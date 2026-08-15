Arī svētdiena Latvijā būs silta, bet mākoņaina
Svētdien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, liecina sinoptiķu prognozes.
Naktī uz svētdienu mākoņu daudzums būs mainīgs, un vietām gaidāms neliels lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, kas nakts otrajā pusē iegriezīsies no dienvidrietumiem un rietumiem. Gaiss atdzisīs līdz +14...+19 grādiem.
Rīgā mākoņu daudzums naktī būs mainīgs, un gaidāms neliels lietus. Pūšot lēnam vējam, nakts būs silta, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +18...+19 grādiem.
Lai gan mākoņi ik pa laikam aizsegs sauli, dienā gaiss iesils līdz +22...+26 grādiem, bet piekrastes rajonos būs vēsāks. Īslaicīgs lietus gaidāms vietām valsts austrumos. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu un rietumu vējš, kas piekrastes rajonos būs brāzmains.
Galvaspilsētā mākoņu daudzums būs mainīgs, un no rīta iespējams neliels lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu un rietumu vējš, un gaiss iesils līdz +24...+26 grādiem.