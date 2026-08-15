Rīgai - 825! Kur doties 15. augustā: svētku galvenās dienas pilna programma
Šodien Rīga vērienīgi svin savu 825. jubileju. Jauns.lv sagatavojis detalizētu svētku galvenās dienas programmu, kur doties 15. augustā, kur notiks koncerti, šovi un priekšnesumi, cikos sāksies pasākumi un ko noteikti nevajadzētu palaist garām.
Galvenā svētku norises vieta — 11. novembra krastmala
Centrālie svētki ar nosaukumu "Atver Rīgu! Kods: 825" 11. novembra krastmalā sāksies plkst. 13.00 un turpināsies līdz pat pusnaktij.
13.00–16.00 — svētku sākums, radošās darbnīcas bērniem un pieaugušajiem, kā arī gastronomiskā zona.
Pēc plkst. 16.00 sāksies plaša muzikālā programma:
16.00 — Auļi
17.00 — Atvara, Latvijas pārstāve “Eirovīzijā 2026”
18.00 — Citi zēni
19.00 — Ozols
20.00 — Alejas
21.00 — Sudden Lights
Galvenais vakara notikums sāksies plkst. 22.00 — koncertprogramma “Mana partitūra — Rīga”.
Uz skatuves kāps Shipsea, Andrejs Reinis Zitmanis, Jānis Aišpurs, Aija Andrejeva, Jurģis Namiņš Zvejnieks, Gustavo, Māra Upmane-Holšteine, Elīna Šimkus, Uldis Leiškalns, jauniešu koris “Kamēr…”, Rīgas kamerkoris “Ave Sol” un mūziķi no “Sinfonietta Rīga”.
Koncertu papildinās dejotāji, velotriāla meistari, skrituļslidotāji un parkūra pārstāvji.
Pēc koncerta svētki nebeigsies — plkst. 23.30 Daugavā paredzēts īpašs 15 minūšu ilgs šovs ar lāzeriem, strūklakām un video projekcijām. Pēc tā krastmalā turpināsies nakts programma ar dīdžejiem Lindu Samsonovu un Magnusu Eriņu.
Leģendārais sacīkšu
auto "Auto Union"
Rīgas 825. dzimšanas dienas svinību laikā 15. augustā Rīgas Motormuzejs sadarbībā ar Rīgas pašvaldību dāvās pilsētas iedzīvotājiem un viesiem iespēju apskatīt sacīkšu auto "Auto Union Type C".
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Parādes brauciens notiks no Rīgas Motormuzeja pa Eizenšteina ielu, Šmerļa ielu, Brīvības gatvi, Zemgala gatvi, Ieriķu ielu, Zemitāna tiltu, Čaka ielu, Tallinas ielu un Brīvības ielu līdz Brīvības piemineklim.
Leģendārais sacīkšu auto "Auto Union" Biķernieku trasē
15. augustā Rīgas 825. dzimšanas dienas svinību laikā Rīgas Motormuzejs sadarbībā ar Rīgas pašvaldību dāvāja pilsētas iedzīvotājiem un viesiem iespēju ...
"Auto Union Type C", ar sešu litru un 520 zirgspēku V-16 motoru un 340 kilometru stundā maksimālo ātrumu, ir pirmskara autobūves viens no spilgtākajiem spēkratiem, kuru konstruēja Ferdinands Porše.
“Formula 1” Rīgas centrā: Red Bull Showrun Eksporta ielā
Viens no iespaidīgākajiem sestdienas notikumiem būs Red Bull Showrun, kas notiks no plkst. 14.00 līdz 16.00 Eksporta ielas posmā no Elizabetes ielas līdz Vanšu tiltam. Ieeja pasākumā būs bez maksas.
Šova galvenā zvaigzne būs īsts Red Bull Racing RB8 “Formula 1” bolīds. Pie tā stūres sēdīsies bijušais “Formula 1” pilots Patriks Frīzahers.
Papildus bolīda braucieniem skatītājus gaida drifta, motociklu un rallija priekšnesumi.
Rīgā ieradušās arī citas autosporta zvaigznes — MotoGP leģenda Dani Pedrosa, drifta braucējs Eliass Hūntondži un lietuviešu stanta meistars Arūns Gibeža. Latviju pārstāvēs rallija pilots Mārtiņš Sesks.
"Red Bull Showrun" mediju diena Rīgas Motormuzejā un Biķernieku trasē
Rīgas Motormuzejā un Biķernieku trasē aizvadīta "Red Bull Showrun" mediju diena, kurā šova dalībnieki iepazīstināja Latvijas medijus ar gaidāmo programmu ...
Vērmanes dārzs: cirks, viesi no visas pasaules un vakara koncerts
Vērmanes dārzs kļūs par vienu no galvenajām ģimenēm paredzētajām svētku vietām. Programma šeit sāksies jau pusdienlaikā.
No plkst. 12.00 līdz 18.00 savas valstis un kultūras iepazīstinās pārstāvji no Japānas, Spānijas, Ķīnas, Zviedrijas, Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Beļģijas, Indijas, Īrijas, Moldovas, Ukrainas un Uzbekistānas, kā arī Rīgas sadraudzības pilsētu pārstāvji. Darbosies “Grāmatu iela”, notiks radošās darbnīcas un nodarbības bērniem.
Vienlaikus Vērmanes dārzā norisināsies arī daļa no starptautiskā mūsdienu cirka un ielu mākslas festivāla “Re Rīga!”. Plkst. 11.30 Rīgas cirka skolas audzēkņi dosies gājienā no Rīgas cirka uz Vērmanes dārzu.
Cirka programma:
12.00–12.30 — Rīgas cirka skolas audzēkņu priekšnesumi
13.00–13.35 — Latvijas kolektīva SIXTH ģimenes deju izrāde “Nofočē mani”
14.00–14.45 — Beļģijas kolektīva There There Company izrāde “Apskauj mani, paspied roku”
Pēc dienas starptautiskās programmas sāksies koncerti:
18.00 — Le Petit Paris un Diāna Pīrāgs
18.50 — Roberto Meloni ar draugiem un pavadošo grupu
20.30 — Big Al & the Jokers
Svētku programma Vērmanes dārzā turpināsies līdz plkst. 22.00.
Uzvaras parks: plaša ielu cirka programma līdz pusnaktij
Uzvaras parkā no plkst. 12.00 līdz pat pusnaktij notiks svētki “Atklāj brīnumu!”. Dienas pirmajā pusē programma galvenokārt būs veltīta ģimenēm ar bērniem, bet pēc plkst. 15.00 sāksies starptautiska ielu cirka programma.
Programma:
12.00 — RIKKO leļļu teātra izrāde “Es esmu liels mākslinieks”
13.00 — spēles un bērnu diskotēka ar Ēriku Balodi
15.00 — MURMUYO izrāde “Fisura” (Spānija)
15.45 — Below Zero izrāde “RAAF” (Zviedrija), kā arī Silvēna Uulala izrāde “Oh-La-La”
16.30 — No Fit State izrāde “Bamboo” (Lielbritānija)
17.20 — MURMUYO “Fisura”
18.10 — Below Zero “RAAF” un Silvēns Uulala “Oh-La-La”
19.00 — Sitting Duck izrāde “Chiringuito Paradise” (Beļģija)
20.00 — No Fit State “Bamboo”
20.50 — MURMUYO “Fisura”
21.00 — Sitting Duck “Chiringuito Paradise”
21.50 — Silvēns Uulala “Oh-La-La”
22.00 — ungāru trupas Firebirds uguns šovs
Priekšnesumi notiks dažādās parka vietās. Visas dienas garumā apmeklētāji varēs apskatīt arī Spānijas grupas Katakrak interaktīvās instalācijas, spēlēt lielās koka spēles, vērot Andžeja Graudas bungu skolas priekšnesumus un ziepju burbuļu šovus.
Vecrīga: mūzika, mīmi un lielais amatnieku tirgus
No plkst. 10.00 līdz 21.00 Doma laukumā darbosies lielais amatnieku tirgus. Tajā būs apskatāmi dažādu Latvijas reģionu meistaru darinājumi — keramika, rotas, koka izstrādājumi, lina, ādas un tekstila izstrādājumi.
Savukārt no plkst. 14.00 līdz 18.30 visa Vecrīga pārtaps ielu mūzikas un mīmu mākslas festivāla norises vietā.
Doma laukumā skanēs džezs un diksilends Sunny Groove Dixie, Joker Dixie un Mazā Parīze izpildījumā.
Rātslaukumā paredzēta čella mūzika, Jauno pārmaiņu kvinteta uzstāšanās, buto kustību teātra performance un ielu mūziķu priekšnesumi.
Līvu laukumā uzstāsies ģitārists Reinis Jaunais, pūšaminstrumentu kvintets un “Grēcīgie partizāni”.
Atsevišķa programma notiks pie Brēmenes muzikantiem — tur apvienosies vijoles, pūšaminstrumentu mūzika un humora priekšnesumi. Festivāls noslēgsies ar kopīgu zibakciju Rātslaukumā.
Esplanāde: basketbols visas diennakts garumā
Esplanādē sāksies tradicionālais “Krastu mačs” — diennakts basketbola turnīrs starp Daugavas labā un kreisā krasta komandām. Papildus spēlēm apmeklētājus gaida konkursi, mūzika, izklaides un gastronomiskā zona.
15. augusta programma:
14.00 — trīspunktu metienu konkurss
14.40 — oficiālā “Krastu mača” atklāšana
15.00 — VEF Rīga spēle pret Ghetto Family
16.00 — influencera spēle
23.00 — aktrišu spēle
Pēc pusnakts sacensības turpināsies jau 16. augusta programmā.
Pie Kongresu nama: lielais futbola festivāls
Laukumā pie Rīgas Kongresu nama no plkst. 10.00 līdz 22.00 notiks Rīgas Futbola festivāls 2026.
Dienas laikā paredzēti bērnu un jauniešu turnīri, pieaugušo amatieru čempionāts, Rīgas apkaimju čempionāta spēles un “Zvaigžņu kausa” turnīrs ar sabiedrībā pazīstamu cilvēku piedalīšanos.
Starp spēlēm apmeklētājus gaidīs skatītāju konkursi, karsējmeiteņu un deju kolektīvu priekšnesumi, mūzika un dīdžeju programma.
Pie Nacionālās operas: svētku restorāns līdz vēlam vakaram
Tiem, kuri Rīgas dzimšanas dienu vēlas pavadīt mierīgākā atmosfērā ar ēdienu un mūziku, vērts doties uz skvēru pie Latvijas Nacionālās operas un baleta.
No plkst. 12.00 līdz 23.00 tur darbosies īpašais Rīgas svētku restorāns “Atver logu uz Rīgu”.
Visas dienas garumā būs pieejami restorāni un bāri, kā arī dažādi slavenā kūkas “Vecrīga” varianti. Programmu papildinās Latvijas Nacionālās operas un baleta pasākumi un pārsteigumi.
Par muzikālo programmu rūpēsies:
Vadims Dmitrijevs & Jānis Pastars JAZZ DUO;
DJ JAZZY MARKY;
Toms Rudzinskis JAZZ TRIO.
Plkst. 22.00 uzstāsies grupa “Jaunība”.
Kā pārvietoties pa Rīgu
Svētku laikā galvaspilsētas centrā noteikti plaši satiksmes ierobežojumi, tostarp 11. novembra krastmalā un Vecrīgā.
15. un 16. augustā sabiedriskais transports “Rīgas satiksme” būs bez maksas, tāpat bez maksas būs pieejamas pašvaldības maksas autostāvvietas, kas svētku dienās darbosies bez maksas.
Rīgas 825. jubilejas svinību galvenie pasākumi notiks vairākās pilsētas vietās — 11. novembra krastmalā, Vecrīgā, Vērmanes dārzā, Uzvaras parkā, Esplanādē un citviet.