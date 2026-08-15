Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas gaitenis.
Sabiedrība
Šodien 14:27
Pērn medicīnas pakalpojumus Latvijā saņēmuši vairāk nekā 35 000 ārvalstnieku
Pērn medicīnas pakalpojumus Latvijā saņēma kopumā 35 851 ārvalstu pacients, kas bija par 25,9% mazāk nekā gadu iepriekš, liecina Slimību profilakses un kontroles centra sniegtā informācija.
Visvairāk - 3843 - bijuši pacienti no ASV, 2980 bija no Lietuvas, bet 1967 - no Lielbritānijas.
Medicīnas pakalpojumus saņemt Latvijā pagājušajā gadā izvēlējās arī 2688 ārvalstīs dzīvojošie latvieši.
Par veselības tūristu uzskatāma persona, kas ceļo ārpus savas pastāvīgās dzīvesvietas valsts, lai saņemtu medicīniskos pakalpojumus, kas netiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem.