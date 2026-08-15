Ludzas novadā no dīķa izcelts miris cilvēks
Piektdien Ludzas novadā no dīķa izcelts miris cilvēks, liecina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) apkopotā informācija.
Bojā gājušais nodots Valsts policijas darbiniekiem.
Piektdien plkst. 7.34 saņemts izsaukums uz Ventspils novada Jūrkalnes pagastu, kur notika sadursme starp vieglo automašīnu un kravas automašīnu. Ugunsdzēsēji glābēji no automašīnas atbrīvoja divus bojā gājušus cilvēkus. Ugunsdzēsēji glābēji sakārtoja ceļa braucamo daļu un plkst. 14.28 darbs notikuma vietā noslēdzās.
Neilgi pirms plkst. 12 VUGD saņēma izsaukumu uz Saldus novada Nīgrandes pagastu, kur notika negadījums, kurā iesaistīta viena vieglā automašīna. Ugunsdzēsēji glābēji no automašīnas palīdzēja izkļūt vienam cilvēkam, viens cilvēks no automašīnas izkļuva saviem spēkiem pirms VUGD ierašanās. Automašīnai tika atvienotas akumulatora klemmes.
Plkst. 17.29 ugunsdzēsēji glābēji devās uz Brīvības ielu Balvos, kur dega neapdzīvota daudzdzīvokļu māja 105 kvadrātmetru platībā. Neilgi pirms plkst. 21 ugunsgrēks likvidēts.
Plkst. 23.06 saņemts izsaukums uz Ropažu ielu Rīgā, kur deviņstāvu dzīvojamās mājas ceturtajā stāvā dega dzīvoklis 35 kvadrātmetru platībā. No ēkas evakuēti 30 cilvēki, vēl desmit izglābti, izmantojot glābšanas maskas. Neilgi pēc plkst. 1 darbs notikuma vietā noslēdzās.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 54 izsaukumus - 14 uz ugunsgrēku dzēšanu, 19 uz glābšanas darbiem, bet vēl 21 izsaukums bija maldinājums.