VIDEO: Vai tiešām brauca pie zaļās gaismas? Soctīklos publicēts video no avārijas Rīgā, kas apšauba policijas sākotnējo ziņojumu
14. augusta vakarā Rīgā, Bruņinieku un Avotu ielas krustojumā, sadūrās vairākas automašīnas, tostarp Valsts policijas automašīna un SIA "Rīgas satiksme" trolejbuss. Soctīklos publicēts avārijas video, kas liecina par to, ka policijas busiņš nebrauca pie luksofora zaļā signāla, kā apgalvoja Valsts policija.
Sadursmē bija iesaistīts 11. maršruta trolejbuss, Valsts policijas busiņš un divas vieglās automašīnas.
Notikuma vietā ieradās operatīvie dienesti, tostarp vismaz četras Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) brigādes, vismaz četras Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mašīnas, kā arī vairākas Valsts policijas automašīnas.
Valsts policijā informēja, ka plkst. 17.04 notika sadursme starp Valsts policijas dienesta transportlīdzekli "Volkswagen", trolejbusu, automašīnu "BMW" un "Renault".
Policijā skaidro, ka likumsargu ekipāža bija braukusi uz izsaukumu, un pašreizējā informācija liecina, ka tai bija ieslēgti skaņas un gaismas signāli un tā braukusi pie luksofora zaļā signāla.
Tomēr soctīklos publicētajā video redzams, ka trolejbuss un pārējie transportlīdzekļi brauc pie zaļās gaismas, kas liecina, ka policijas trasnportlīdzeklis ar ieslēgtu skaņas un gaismas signālu brauca pie sarkanās.
Video uzņemts no kādas garāmbraucošas automašīnas videoreģistratora.
Operatīvajiem transportlīdzekļiem ar ieslēgtām bākugunīm un skaņas signālu noteiktos gadījumos ir atļauts neievērot atsevišķas Ceļu satiksmes noteikumu prasības, taču tiem joprojām jāievēro drošība un jānovērš apdraudējums citiem satiksmes dalībniekiem.
@a_fjodorova Насчёт массового ДТП в Риге. Что-то не похоже, что у полиции горел зелёный...Вот ещё любопытное видео #latvija #latvijaszinas #riga #riga #латвия ♬ Montagem da Chupeta - Lthiago
Jauns.lv sazinājās ar policiju, bet pagaidām atbilde vēl nav saņemta.
Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka negadījumā cieta arī divas Valsts policijas darbinieces un automašīnas "BMW" vadītājs.
NMPD norādīja, ka mediķi sniedza palīdzību deviņiem cietušajiem. Visi stabilā stāvoklī ar dažāda rakstura traumām nogādāti ārstniecības iestādēs.
Samaga avārija Rīgā, kur iesaistīti vairāki auto, tostarp policijas busiņš un trolejbuss
Rīgā, Bruņinieku un Avotu ielas krustojumā, 14. augusta vakarā sadūrušās vairākas automašīnas, tostarp Valsts policijas automašīna un SIA "Rīgas satiksme" ...
NMPD informēja, ka negadījuma vietā palīdzību cietušajiem nodrošināja sešas NMPD mediķu brigādes.
Satiksme krustojumā sākotnēji bija bloķēta.