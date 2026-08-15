VIDEO: Vai tiešām brauca pie zaļās gaismas? Pēc notikušās avārjas ar policijas dienesta auto sākts kriminālprocess
Valsts policija vēsta, ka izmeklēšanas laikā, pārbaudot video, iegūstot liecības, tika noskaidroti visi 14. augusta avārijas apstākļi. Saistībā ar notikušo ceļu satiksmes negadījumu ir uzsākts kriminālprocess.
14. augusta vakarā Rīgā, Bruņinieku un Avotu ielas krustojumā, sadūrās vairākas automašīnas, tostarp Valsts policijas automašīna un SIA "Rīgas satiksme" trolejbuss.
Sadursmē bija iesaistīts 11. maršruta trolejbuss, Valsts policijas busiņš un divas vieglās automašīnas.
Notikuma vietā ieradās operatīvie dienesti, tostarp vismaz četras Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) brigādes, vismaz četras Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mašīnas, kā arī vairākas Valsts policijas automašīnas.
Valsts policijā informēja, ka plkst. 17.04 notika sadursme starp Valsts policijas dienesta transportlīdzekli "Volkswagen", trolejbusu, automašīnu "BMW" un "Renault".
Sākotnēji policijā skaidroja, ka likumsargu ekipāža bija braukusi uz izsaukumu, un pašreizējā informācija liecina, ka tai bija ieslēgti skaņas un gaismas signāli un tā braukusi pie luksofora zaļā signāla.
Tomēr soctīklos publicētajā video redzams, ka trolejbuss un pārējie transportlīdzekļi brauc pie zaļās gaismas, kas liecina, ka policijas trasnportlīdzeklis ar ieslēgtu skaņas un gaismas signālu brauca pie sarkanās.
Video uzņemts no kādas garāmbraucošas automašīnas videoreģistratora.
Jauns.lv vērsās Valsts policijā ar aicinājumu skaidrot notikušo avāriju un soctīklos izplatītajiem video.
Skaidrojot notikušā apstākļus un analizējot iegūtos materiālus no tehniskajiem līdzekļiem saistībā ar piektdien notikušo ceļu satiksmes negadījumu, kur iesaistīts Valsts policijas trafarētais dienesta transportlīdzeklis, noskaidrots, ka Valsts policijas amatpersonām dodoties uz izsaukumu ar ieslēgtu skaņas signālu un bākugunīm, sadursmes brīdī tomēr bija sarkanais luksofora signāls. Tāpat pēc video ierakstiem secināts, ka Valsts policijas ekipāža šķērsoja krustojumu pārāk ātri, nepārliecinoties par drošību. Tobrīd ekipāža bija ceļā uz "A" kategorijas izsaukumu, kas saistīts ar nepilngadīgām personām.
Valsts policija uzreiz pēc notikušiem ceļu satiksmes negadījumiem plašsaziņas līdzekļiem sniedz sākotnējo informāciju. Tikai vēlāk izmeklēšanas laikā, pārbaudot video, iegūstot liecības, tiek noskaidroti visi apstākļi.
Saistībā ar notikušo ceļu satiksmes negadījumu ir uzsākts kriminālprocess. Kriminālprocess atbilstoši piekritībai tiks nodots izmeklēšanai Iekšējās drošības birojam.
Operatīvajiem transportlīdzekļiem ar ieslēgtām bākugunīm un skaņas signālu noteiktos gadījumos ir atļauts neievērot atsevišķas Ceļu satiksmes noteikumu prasības, taču tiem joprojām jāievēro drošība un jānovērš apdraudējums citiem satiksmes dalībniekiem.
@a_fjodorova Насчёт массового ДТП в Риге. Что-то не похоже, что у полиции горел зелёный...Вот ещё любопытное видео #latvija #latvijaszinas #riga #riga #латвия ♬ Montagem da Chupeta - Lthiago
Negadījumā cieta arī divas Valsts policijas darbinieces un automašīnas "BMW" vadītājs.
NMPD norādīja, ka mediķi sniedza palīdzību deviņiem cietušajiem. Visi stabilā stāvoklī ar dažāda rakstura traumām nogādāti ārstniecības iestādēs.
Samaga avārija Rīgā, kur iesaistīti vairāki auto, tostarp policijas busiņš un trolejbuss
Rīgā, Bruņinieku un Avotu ielas krustojumā, 14. augusta vakarā sadūrušās vairākas automašīnas, tostarp Valsts policijas automašīna un SIA "Rīgas satiksme" ...
NMPD informēja, ka negadījuma vietā palīdzību cietušajiem nodrošināja sešas NMPD mediķu brigādes.
Satiksme krustojumā sākotnēji bija bloķēta.