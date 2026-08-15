Valsts policijas auto.
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Papildināts:Šodien 10:42
Valsts policijas meklētā Svetlana Skačkova ir veiksmīgi atradusies
Ventspilī bezvēsts prombūtnē bijusī Svetlana Skačkova ir veiksmīgi atradusies.
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde meklēja bezvēsts prombūtnē esošo 1954. gadā dzimušo Svetlanu Skačkovu, kura šā gada 13. augustā ap pulksten 9.00 izgāja no savas dzīvesvietas Ventspilī, Saules ielā, un neatgriezās.
Pazīmes: augums aptuveni 165 cm, slaida, tumšiem matiem garumā līdz kaklam, iespējams, ir brilles. Iespējams, bija ģērbusies baltas krāsas jakā, melnas krāsas biksēs un baltās čībās, baltā cepurē ar nagu, līdzi varētu būt liela balta sieviešu plecu soma.