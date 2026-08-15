Sinoptiķi sola karstu sestdienu: vietām temperatūra pietuvosies +29 grādiem
Foto: Edijs Pālens/LETA
Dienas vidū ultravioletās radiācijas indekss būs vidējs.
Sabiedrība

Sinoptiķi sola karstu sestdienu: vietām temperatūra pietuvosies +29 grādiem

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Seko Jauns.lv Google

Lai gan sestdien mākoņi ik palaikam aizsegs sauli, diena izvērtīsies karsta, termometra stabiņam pakāpjoties līdz +24...+29 grādiem, prognozē sinoptiķi.

Sinoptiķi sola karstu sestdienu: vietām temperatūr...

Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, un būtiski nokrišņi netiek prognozēti.

Galvaspilsētā, norisinoties Rīgas svētkiem, laiks būs sauss, karsts un daļēji mākoņains. Gaiss iesils līdz +27...+29 grādiem, un dominēs lēns vējš.

Dienas vidū ultravioletās radiācijas indekss būs vidējs.

Tēmas

Laika ziņasLatvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrsLatvijaRīgaKurzemeLatgaleZemgaleVidzeme

Citi šobrīd lasa