Dienas vidū ultravioletās radiācijas indekss būs vidējs.
Sabiedrība
Šodien 08:13
Sinoptiķi sola karstu sestdienu: vietām temperatūra pietuvosies +29 grādiem
Lai gan sestdien mākoņi ik palaikam aizsegs sauli, diena izvērtīsies karsta, termometra stabiņam pakāpjoties līdz +24...+29 grādiem, prognozē sinoptiķi.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, un būtiski nokrišņi netiek prognozēti.
Galvaspilsētā, norisinoties Rīgas svētkiem, laiks būs sauss, karsts un daļēji mākoņains. Gaiss iesils līdz +27...+29 grādiem, un dominēs lēns vējš.
Dienas vidū ultravioletās radiācijas indekss būs vidējs.