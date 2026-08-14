Nacionālie bruņotie spēki šovakar veiks spridzināšanas darbus Balvu novadā
Šodien, 14. augustā, vakara stundās Balvu novada Rugāju pagastā tiks veikti spridzināšanas darbi, lai drošā un kontrolētā veidā neitralizētu Latvijas teritorijā notriekto bezpilota lidaparātu.
Darbu laikā Rugāju pagastā un tā apkārtnē var būt dzirdams sprādziena troksnis. Sprādziena troksnis būs saistīts ar plānotiem un kontrolētiem spridzināšanas darbiem.
Iedzīvotājiem nav nepieciešams veikt papildu piesardzības pasākumus. Darbus veiks Nacionālo bruņoto spēku Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas (NMN) speciālisti, ievērojot noteiktās drošības prasības un procedūras.
Jau ziņots, ka 14. augustā no plkst. 04.00 saistībā ar iespējamu Latvijas gaisa telpas apdraudējumu tika izsludināts apdraudējums Augšdaugavas, Preiļu, Rēzeknes, Balvu un Alūksnes novados.
Reaģējot uz situāciju, tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Balvu novadā virs Rugājiem sabiedroto iznīcinātāji sekmīgi notrieca ārvalstu bezpilota lidaparātu, kas Latvijas gaisa telpā bija ielidojis krievijas īstenotās elektroniskās karadarbības ietekmes rezultātā.
Plkst. 04.50 iespējamais gaisa telpas apdraudējums visos piecos novados tika atcelts. Nacionālie bruņotie spēki turpina uzraudzīt Latvijas gaisa telpu un sadarbībā ar NATO sabiedrotajiem ir gatavi nekavējoties reaģēt uz iespējamiem apdraudējumiem.