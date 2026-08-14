Rīgā sumināti Zelta kāzu jubilāri
Turpinot iesākto tradīciju, arī šogad Rīgas dome pilsētas svētku laikā godinājusi tās rīdzinieki ģimenes, kuras šogad svin Zelta kāzas – ...
FOTO: Rīgā godina pārus, kuri kopā nodzīvojuši pusgadsimtu un ilgāk
Turpinot iesākto tradīciju, arī šogad Rīgas dome pilsētas svētku laikā godinājusi tās rīdzinieki ģimenes, kuras šogad svin Zelta kāzas – laulību 50 gadu jubileju. Šīs ģimenes savu laulību reģistrēja 1976. gadā. Jau vairākus gadus pasākumā piedalās arī tie pāri, kas laulībā nodzīvojuši 60 un 70 gadus.
Svinīgais pasākums Kultūras pilī "Ziemeļblāzma" pulcējis 97 pārus, no kuriem 20 pāri šogad svin 60 gadu kopdzīves jubileju, savukārt 70 pāri svin 50 gadu jubileju un viens pāris - 70 gadu kopdzīves jubileju.
Šogad pasākums notiek jau 23. gadu un ir viens no svinīgākajiem un sirsnīgākajiem Rīgas dzimšanas dienas mēneša pasākumiem. Par svētku muzikālo priekšnesumu rūpējās dziedātāja Aija Vītoliņa un Romāna Vendiņa instrumentālā grupa. Pasākumu vadīja Egils Melbārdis un Anna Klēvere.
Tradīcija apsveikt laulātos pārus, kuri laulībā nodzīvojuši 50 gadus, radusies 2003. gadā.
Svinīgo sveikšanu organizē Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība sadarbībā ar Rīgas dzimtsarakstu nodaļu.