Atklājas jaunas detaļas par traģisko avāriju Jūrkalnē: dzīvību zaudējuši divi jaunieši
Jūrkalnē notikušajā traģiskajā ceļu satiksmes negadījumā dzīvību zaudējuši divi jaunieši. Smagajā frontālajā sadursmē iesaistīta vieglā automašīna „Alfa Romeo” un kravas automašīna „Iveco”, vēsta Latvijas Televīzija.
Negadījums Ventspils novada Jūrkalnes pagastā notika piektdienas rītā ap plkst. 7.40. Sākotnējā informācija liecina, ka sadursmes brīdī vieglā automašīna atradusies pretējā braukšanas joslā. Avārijā dzīvību zaudēja „Alfa Romeo” vadītājs un pasažieris – abi jaunieši.
Pēc sadursmes vieglā automašīna tika pilnībā izpostīta un aizdegās, savukārt kravas automašīnas cisterna sasvērās uz sāniem. Notikuma vietā redzamās automašīnas atlūzas liecina par ārkārtīgi spēcīgu sadursmi.
Kravas automašīna negadījuma brīdī pārvadāja tukšu cisternu, kas, pēc speciālistu teiktā, šajā gadījumā novērsa daudz bīstamāku scenāriju – iespējamu sprādzienu vai plašu ugunsgrēku.
Eksperti arī brīdina aculieciniekus šādos negadījumos netuvoties notikuma vietai. Kravas automašīna iepriekš pārvadājusi gāzi, tāpēc pēc avārijas un vieglās automašīnas aizdegšanās jebkāda noplūde varēja radīt papildu apdraudējumu.
Negadījuma vietā vairākas stundas strādāja operatīvie dienesti. Cilvēku atbrīvošanai no automašīnas tika izmantoti hidrauliskie instrumenti, bet avārijas seku likvidēšanā iesaistītas vairākas autocisternas, ķīmiskais un glābšanas automobilis.
Avārijas dēļ satiksme šajā ceļa posmā bija pilnībā bloķēta līdz aptuveni plkst. 14.30. Notikuma vietā strādāja arī Valsts vides dienesta speciālisti.
Valsts policija par notikušo sākusi kriminālprocesu un turpina izmeklēšanu, lai noskaidrotu precīzus traģiskās avārijas iemeslus.