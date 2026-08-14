Novēro problēmas "Mobilly" darbībā
Piektdienas vakarā novērotas problēmas "Mobilly" sistēmas darbībā, informēja informācijas tehnoloģiju uzņēmumā SIA "Mobilly".
Uzņēmumā norāda, ka notiek darbs, lai problēmu atrisinātu.
Lai apturētu stāvvietas apmaksu, iedzīvotājus aicina sūtīt īsziņu ar tekstu STOP uz 1859. Lai sāktu stāvvietas apmaksu, iedzīvotājus aicina izmantot citas apmaksas iespējas.
Par situāciju brīdināta AS "Pasažieru vilciens" (PV) un SIA "Rīgas satiksme", aicinot kontroli būt saprotošiem. Iedzīvotājus patlaban aicina biļetes iegādāties citā veidā. Ja ir aktīva mēnešbiļete, jāiegādājas jauna biļete braucienam un jāsūta "Mobilly" ziņa ar savu telefona numuru. Uzņēmums sola kompensēt radušos izdevumus.
Kā vēstīts, "Mobilly" pagājušajā gadā strādāja ar 5,906 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 41,7% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa pieauga par 86,4% un bija 1,585 miljoni eiro, liecina informācija "Firmas.lv".
Kompānija "Mobilly" reģistrēta 2003. gada novembrī, un tās pamatkapitāls ir 544 983 eiro. "Mobilly" vienīgais īpašnieks ir SIA "Mobilly SPV". Savukārt "Mobilly SPV" kapitālā 80,02% īpašnieks ir Valdis Bergs, kamēr pa 9,99% pieder SIA "Civinity mājas Jūrmala" un SIA V Baltic Partners".