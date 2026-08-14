VIDEO: Rīgā sadūries policijas busiņš, trolejbuss un divas automašīnas; cietuši deviņi cilvēki
Rīgā, Bruņinieku un Avotu ielas krustojumā, piektdienas vakarā sadūrušās vairākas automašīnas, tostarp Valsts policijas automašīna un SIA "Rīgas satiksme" trolejbuss, negadījumā ciešot deviņiem cilvēkiem.
Sadursmē iesaistīts 11. maršruta trolejbuss, Valsts policijas busiņš un divas vieglās automašīnas.
Notikuma vietā atradās operatīvie dienesti, tostarp vismaz četras Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) brigādes, vismaz četras Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mašīnas, kā arī vairākas Valsts policijas automašīnas.
Valsts policijā informēja, ka plkst. 17.04 notika sadursme starp Valsts policijas dienesta transportlīdzekli "Volkswagen", trolejbusu, automašīnu "BMW" un "Renault".
Policijā skaidro, ka likumsargu ekipāža bija braukusi uz izsaukumu, un pašreizējā informācija liecina, ka tai bija ieslēgti skaņas un gaismas signāli un tā braukusi pie luksofora zaļā signāla.
Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka negadījumā cieta arī divas Valsts policijas darbinieces un automašīnas "BMW" vadītājs.
NMPD norādīja, ka mediķi sniedza palīdzību deviņiem cietušajiem. Visi stabilā stāvoklī ar dažāda rakstura traumām nogādāti ārstniecības iestādēs.
NMPD informēja, ka negadījuma vietā palīdzību cietušajiem nodrošināja sešas NMPD mediķu brigādes.
Satiksme krustojumā sākotnēji bija bloķēta, bet nu ir atjaunota.