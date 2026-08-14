Rīgā veidojas sastrēgumi izbraukšanai no pilsētas
Piektdienas vakarā Rīgā veidojas sastrēgumi izbraukšanai no pilsētas.
Arī informācija tradicionālajās kartēs un navigācijas programmās liecina par sastrēgumiem.
Piemēram, pēc "balticmaps.eu" datiem sastrēgumu kartē automašīnu daudzums pieaudzis Gustava Zemgala gatvē no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei, kur autovadītājiem jārēķinās ar vairāk nekā 14 minūšu ilgu kavējumu.
Prāvi sastrēgumi ir arī Gustava Zemgala gatvē no Ieriķu ielas līdz Brīvības gatvei. Autovadītājiem jārēķinās ar kavēšanos, izbraucot no Rīgas caur Brekšiem pirms Rīgas apvedceļa, kā arī braucot cauri Ulbrokai pirms Rīgas apvedceļa.
Sastrēgumi ir arī Ulmaņa gatvē Rīgā un citviet.
Jau vēstīts, ka saistībā ar nedēļas nogalē gaidāmajām Rīgas svētku svinībām daudzviet ir ieviesti satiksmes ierobežojumi, tostarp jau vairākas dienas ir slēgta Krastmala.