500 mednieki un aizsardzības ministrs Ādažos trenēsies tālšaušanā vairāk nekā kilometra distancē
Sestdien, 15. augustā, aizsardzības ministrs Raivis Melnis apmeklēs Ādažu poligonu, kur piedalīsies Nacionālo bruņoto spēku un Latvijas Mednieku savienības organizētajā tālšaušanas nodarbības “Vienoti valstij” 2. posma svinīgajā atklāšanā.
Pasākuma mērķis ir iesaistīt un apmācīt pēc iespējas vairāk mednieku, īpaši tos, kuri reti vai nekad nav piedalījušies publiskajās tālšaušanas un augstas precizitātes šaušanas nodarbībās, palīdzot apgūt jaunas prasmes un pilnveidot iemaņas rīkoties ar šaujamieročiem. Nodarbībā aicināti piedalīties mednieki, kuriem ir derīga medību vai sporta ieroču atļauja, kā arī Nacionālo bruņoto spēku un Zemessardzes pārstāvji.
Tālšaušanas nodarbība medniekiem “Vienoti valstij” militārajā bāzē “Ādaži” notiek jau devīto gadu, ik gadu pulcējot vairāk nekā 500 dalībnieku.
“Vienoti valstij” ir Nacionālo bruņoto spēku un Latvijas Mednieku savienības kopīgi organizēta apmācība un lielākais šāda veida pasākums Baltijā. Apmācībā dalībnieki pilnveido šaušanas prasmes 1000 un vairāk metru distancēs gan dienā, gan naktī.
Latvijas Mednieku savienība dibināta 2011. gadā, un tajā pārstāvēti vairāk nekā 9000 mednieku. Aizsardzības ministrija un Latvijas Mednieku savienība 2017. gada 20. decembrī parakstīja vienošanos par sadarbību, lai veicinātu Latvijas mednieku iesaistīšanos valsts aizsardzības spēju pilnveidošanā, sniedzot atbalstu Aizsardzības ministrijai un tās padotības iestādēm. Vienošanās paredz aizsardzības nozares un Latvijas Mednieku savienības sadarbību, veicinot brīvprātīgu mednieku iesaistīšanos valsts aizsardzības stiprināšanā. Sadarbības ietvaros mednieki piedalās arī visaptverošās valsts aizsardzības mācībās “Namejs”.