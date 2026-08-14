Sabiedrība
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Vairākas dienas nebūs godasardzes pie Brīvības pieminekļa un Rīgas pils
No sestdienas, 15. augusta vairākas diena nebūs godasardzes pie Brīvības pieminekļa un Rīgas pils, informēja Nacionālo bruņoto spēku Štāba bataljonā
No 16. līdz 23. augustam Skrundā, militārajā poligonā "Mežaine" Nacionālo bruņoto spēku Štāba bataljona Godasardzes rota rīkos ikgadējās militārās mācības.
Mācībās tiks iesaistīts viss Štāba bataljona Godasardzes rotas personālsastāvs, tostarp apakšvienībā dienošie valsts aizsardzības dienesta karavīri. Līdz ar to līdz 26. augustam godasardze posteņos pie Brīvības pieminekļa un Rīgas pils netiks izlikta.