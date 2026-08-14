“Santa un Barbara” veikala ēku Brīvības ielā izsolē nosola par 1,2 miljoniem eiro
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) rīkotā izsolē par 1,2 miljoniem eiro nosolīta ēka Brīvības ielā, Rīgā, kurā atrodas veikals "Santa un Barbara", informēja VNĪ.
Īpašumu nosolījusi juridiska persona.
Īpašumu Brīvības ielā 188 veido zemes vienība 5408 kvadrātmetru platībā, divu stāvu veikala ēka, kā arī divas noliktavu ēkas kopā ar asfaltētiem laukumiem. Izsoles sākumcena bija 1,19 miljoni eiro, izsoles solis - 10 000 eiro.
Jau vēstīts, ka pirmajā izsolē, kas noslēdzās 2024. gada 8. jūlijā, VNĪ šo īpašumu piedāvāja iegādāties ar 1,7 miljonu eiro sākumcenu, vairākās turpmākajās izsolēs īpašuma sākumcena bija 1,53 miljoni eiro, bet pēc tam izsolēs īpašuma sākumcena bija 1,475 miljoni eiro. Savukārt izsolē, kas noslēdzās 2026. gada aprīlī, īpašuma sākumcena bija 1,36 miljoni eiro.
Veikala "Santa un Barbara" īpašniece ir SIA "Javis", kura reģistrēta 1994. gadā, liecina "Firmas.lv" dati. Kompānijas pamatkapitāls ir 28 400 eiro, bet vienīgais īpašnieks ir Vadims Vlasovs. 2025. gadā kompānijas apgrozījums bija 1,643 miljoni eiro, bet peļņa - 23 756 eiro.
VNĪ izveidota 1996. gadā, un tās vienīgā īpašniece ir Finanšu ministrija.