Pēc drona incidenta Rinkēvičs pārtrauc atvaļinājumu un uzrunās sabiedrību Aglonā
Ņemot vērā drošības situāciju, Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs ir pārtraucis atvaļinājumu, pavēstīja prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris.
Plānots, ka Rinkēvičs sestdien, 15. augustā, pirmo reizi kopš stāšanās Valsts prezidenta amatā izmantos iespēju uzrunāt sabiedrību Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos, Aglonā.
Prezidents ikgadējā atvaļinājumā atrodas kopš 8. augusta. 15. augusts būtu atvaļinājuma pēdējā diena.
Kā ziņots, Augšdaugavas novada, Preiļu novada, Rēzeknes novada, Balvu novada un Alūksnes novada iedzīvotāji agrā piektdienas rītā tika brīdināti saistībā ar apdraudējumu gaisa telpā.
Agrā piektdienas rītā sabiedroto NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji pie Boževas ezera, kas atrodas aptuveni piecu kilometru attālumā no Rugāju centra Balvu novadā, notrieca Latvijas gaisa telpā ielidojošu bezpilota lidaparātu.
Kā aģentūrai LETA pastāstīja Rugāju apvienības pārvaldes vadītāja Sandra Kapteine, drons notriekts mežainā apvidū un neviens iedzīvotājs, īpašums nav cietis.
Pēc pašlaik pieejamās informācijas, drons Latvijas gaisa telpā ielidojis Krievijas īstenotās elektromagnētiskās karadarbības ietekmē.
Notikuma vietas apsekošanā iesaistīti Nacionālo bruņoto spēku (NBS) karavīri, zemessargi un Valsts policijas darbinieki.
Tā kā drons notriekts lielā augstumā, tā atlūzas varētu būt izkaisītas plašā teritorijā, norādīja NBS Apvienotā štāba pārstāve Iveta Bērziņa.
Ārvalstu mediji piektdienas rītā ziņo, ka naktī pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojuma Krievijas Ļeņingradas apgabalam izcēlies ugunsgrēks Ustjlugas ostā. Pēc Ļeņingradas apgabala gubernatora Aleksandra Drozdenko paustā, kopumā virs reģiona esot notriekti 54 lidroboti.
Naktī uz piektdienu ukraiņu lidroboti uzbrukuši arī tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma "Wildberries" noliktavai Tveras apgabalā.
Tikmēr Ukrainas Bezpilota sistēmu spēki (SBS) paziņojuši, ka diennakts laikā krievu okupētajās teritorijās devuši triecienus 29 elektropārvades tīklu apakšstacijām, bet laikā no 1. līdz 13. augustam - 240 apakšstacijām.
Krievijas Aizsardzības ministrija apgalvo, ka kopumā naktī uz piektdienu virs 18 Krievijas reģioniem un okupētās Krimas notriekti 553 ukraiņu lidroboti.
Cik bezpilota lidaparātu nav izdevies notriekt, krievu varasiestādes, kā ierasts, neziņo, taču eksperti lēš, ka mērķi sasniedz 10% līdz 15% lidrobotu.