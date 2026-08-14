"Ministri, kas dala Latgales naudu trauksmes laikā saldi gulēja!" Elksniņš publicē pārdomas par šī rīta notikumiem valsts austrumos
Gandrīz pulksten 4 no rīta Latgalē tika izsludināta reāla gaisa apdraudējuma trauksme. Kamēr iedzīvotāji saņēma brīdinājumu, atbildīgajiem dienestiem un pašvaldībām bija jābūt gatavām rīkoties, sociālajos tīklos par rīta notikumiem pārdomās dalījies Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš.
Viņš raksta, ka pēc trauksmes izsludināšanas militāristi pa operatīvajiem sakaru kanāliem informējuši pilsētu mērus, kuri savukārt aktivizējuši civilās aizsardzības komisiju darbiniekus. Tikmēr sociālajos tīklos jau parādījušās iedzīvotāju ziņas par iespējamiem sprādzieniem.
Pēc Elksniņa teiktā, militāristi pašvaldību vadītājus informējuši arī par savām darbībām – gaisā pacelti iznīcinātāji, bet ap lielākajām apdzīvotajām vietām pastiprināti darbojušies pretgaisa aizsardzības spēki.
“Gandrīz 4 no rīta tavai ģimenei, īpaši pašam jaunākajam, tiek rīkota mācību stunda – saņemot šādu signālu, tev jāsaģērbjas un kopā jāiet uz koridoru, pa ceļam viņu mierinot, ka viss ir kārtībā,” raksta Elksniņš.
Vienlaikus pašvaldības vadītājam esot bijis jāinformē arī pilsētas iedzīvotāji, uzsverot, ka situācija tiek kontrolēta.
Elksniņš norāda, ka pēc tam, kad militāristi bija neitralizējuši dronu, pašvaldības saņēmušas informāciju par gaisa apdraudējuma atcelšanu. Tālāk sekojusi pārbaude, lai noskaidrotu, vai drons nav bijis pilsētā un vai nav nodarīti kādi postījumi.
“Nemierīga ir ne tikai tava ģimene! Jo tagad tava ģimene ir visa tava pilsēta,” raksta Elksniņš, norādot, ka pēc trauksmes beigām pašvaldībai bija jāpārliecinās par situāciju pilsētā.
Viņš arī atzīst, ka pēc šāda adrenalīna pieplūduma atlikušo nakts daļu izgulēt vairs nav viegli. Taču tieši šajā brīdī viņam radusies doma par ministriem, kuri atbild par Latgalei paredzēto finansējumu.
“Tu sāc domāt par to, ka tas notiek šeit, bet kaut kur tur ministri, kuri atbild par naudu Latgalei, guļ!” raksta Elksniņš.
Turpinājumā Daugavpils mērs kritizē to, kā, viņaprāt, tiek dalīts Latgalei paredzētais finansējums. Viņš to salīdzina ar situāciju spēlē, kur pēc pamošanās “mafija” sākot sadalīt naudu.
“Naudu, kas paredzēta Latgalei, viņi sāk dalīt uz visiem un, pirmkārt, sev! Grib būt Latgale! Sauc sevi par Latgali! Un uzskata, ka visa Latvija vispār ir viena liela Latgale!” viņš raksta.
Elksniņš noslēgumā pauž neapmierinātību ar, viņaprāt, nevienlīdzīgu attieksmi pret Latgali: “Tā arī dzīvojam! Kad ir problēmas – tas ir pie jums! Kad sadalīt naudu un projektus – pie jums nav droši! Un izrādās, ka laivas ir divas!”
Elksniņš savu ierakstu publicējis pēc šī rīta gaisa trauksmes Latgalē, sasaistot nakts notikumus ar plašāku kritiku par valsts attieksmi pret reģionam paredzēto finansējumu.