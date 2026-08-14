Izdomāta bērna nolaupīšana Olainē mobilizē policiju: 12 gadus vecs bērns izsauc dienestus
Šā gada 12. augustā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Dienvidu iecirknī tika saņemta informācija par iespējamu nepilngadīgas meitenes nolaupīšanu Olainē, Zemgales ielā. Saskaņā ar sākotnēji saņemto informāciju Olaines Mežaparkā, bērnu rotaļu laukumā, kāds vīrietis maskā esot piedraudējis nepilngadīgai meitenei ar nazi un aizvedis viņu tuvējā meža masīvā.
Valsts policija, reaģējot uz saņemto informāciju, nekavējoties uzsāka tās pārbaudi un notikuma vietā piesaistīja ievērojamus Valsts policijas un pašvaldības policijas resursus. Tomēr pārbaudes laikā saņemtā informācija neapstiprinājās.
Sadarbībā ar Olaines pašvaldības policiju tika identificēta persona, kura bija veikusi telefona zvanu un sniegusi informāciju par iespējamo noziegumu. Pārrunu laikā persona nespēja pamatoti izskaidrot savas rīcības iemeslus. Tāpat noskaidrots, ka konkrētā 12 gadus vecā persona jau iepriekš vairākas reizes veikusi nepamatotu operatīvo dienestu izsaukumus.
Par nepamatotu Valsts policijas izsaukšanu sākts administratīvā pārkāpuma process atbilstoši Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 7. panta pirmajā daļā noteiktajam pārkāpumam, par ko paredzēts naudas sods fiziskajai personai no septiņām līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divdesmit astoņām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.
Ņemot vērā, ka administratīvo pārkāpumu, iespējams, izdarījis bērns vecumā no 11 līdz 14 gadiem, Valsts policija uzsāktā administratīvā pārkāpuma procesā veiks faktu pārbaudi par izdarīto administratīvo pārkāpumu un lems par materiālu nosūtīšanu pašvaldībai audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanai.
Valsts policija uzsver, ka ikviens apzināti nepatiess izsaukums nepamatoti noslogo operatīvos dienestus un var kavēto to reaģēšanu uz reālām ārkārtas situācijām. Gadījumos, kad kāds tiešām atrodas briesmās, katra sekunde var būt izšķiroša. Valsts policija aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un izrunāt ar bērniem, ka apzināti nepatiesi izsaukumi ne tikai ir sodāmi, bet arī var radīt nopietnas sekas, ja operatīvie dienesti aizkavējas, reaģējot uz reālu apdraudējumu.
Vecākiem, kuriem nepieciešams audzināšanas padoms un atbalsts, Valsts policija aicina meklēt palīdzību pašvaldības sociālajā dienestā, kā arī zvanīt uz Bērnu aizsardzības centra uzticības tālruni 116111.