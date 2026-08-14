Valdība gatava "airBaltic" dot vēl līdz 30 miljoniem eiro
Valdība lūgs Saeimai deleģējumu piedalīties Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" papildu finansējuma piesaistē līdz 30 miljoniem eiro, piektdien pēc valdības ārkārtas sēdes medijiem sacīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis (JV).
Kozlovskis uzsvēra, ka tas nav valsts atbalsts, un valdība lūgs Saeimai šādu deleģējumu piedalīties pagaidu finansējuma piesaistē, ja tas būs nepieciešams. Summa var svārstīties "no nulles līdz 30 miljoniem eiro".
Tāpat viņš informēja, ka "airBaltic" piešķirtā valsts aizdevuma 30 miljonu eiro apmērā atmaksas termiņu plānots pagarināt līdz 31. decembrim.
Iepriekš aizdevuma termiņš bija noteikts 31. augustā. Par aizdevuma atmaksas termiņa pagarināšanu arī būs jālemj Saeimai.
Saeimas deputāti 16. aprīlī piekrita valsts īstermiņa aizdevuma izsniegšanai "airBaltic" 30 miljonu eiro apmērā. Valsts īstermiņa aizdevuma pamatsummas un aizdevuma procentu atmaksas termiņš ir 31. augusts. Aizdevums izsniegts bez nodrošinājuma.
"airBaltic" līdz 24. jūlijam bija atmaksājusi valsts aizdevuma pamatsummu un līgumā paredzētos procentu maksājumus kopumā 12,9 miljonu eiro apmērā.
Jau vēstīts, ka "airBaltic" padome ir apstiprinājusi biznesa plānu, kas likviditātes uzlabošanai paredz piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu, izmantojot 2029. gada prioritārajām obligācijām esošo nodrošinājuma kopumu, kā arī samazināt plānoto lidmašīnu floti no 100 līdz aptuveni 40 lidmašīnām 2031. gadā, informēja "airBaltic".
"airBaltic" paredz, ka līdz 2026. gada beigām tā ekspluatēs aptuveni 36 "Airbus A220-300" lidmašīnas, salīdzinot ar 54 lidmašīnām patlaban, flotei pakāpeniski palielinoties līdz aptuveni 40 lidmašīnām 2031. gadā.
Tāpat ilgtermiņā paredzēta uzņēmuma rekapitalizācija līdz 225 miljonu eiro jauna aizņēmuma un 100 miljonu eiro jauna pašu kapitāla apmērā, savukārt daļa no esošajām 2029. gada obligācijām tiks pārvērsta uzņēmuma kapitāldaļās, atlikušo daļu aizstājot ar jaunu, mazāku parādu līdz 125 miljonu eiro apmērā.
"airBaltic" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, palielinājās par 4,2% un bija 779,344 miljoni eiro. Savukārt "airBaltic" koncerna zaudējumi pagājušajā gadā bija 44,337 miljoni eiro, kas ir 2,7 reizes mazāk nekā 2024. gadā.
Pagājušā gada vasarā par "airBaltic" akcionāru kļuva Vācijas nacionālā aviokompānija "Lufthansa". Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37% "airBaltic" akciju, "Lufthansa" - 10% akciju, finanšu investora, Dānijas uzņēmēja Larsa Tūsena uzņēmumam "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, bet 0,01% - citiem. Kompānijas pamatkapitāls ir 41,819 miljoni eiro.
Ņemot vērā 2025. gada finanšu rezultātus un situāciju tirgū, "airBaltic" patlaban ir apturējusi iespējamo akciju sākotnējo publisko piedāvājumu un šobrīd to neuzskata par potenciālu kapitāla avotu 2026. gadā, teikts "airBaltic" gada pārskatā.