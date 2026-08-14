Abas pēdējo reizi redzētas Cēsīs.
112
Šodien 14:53
Cēsīs pazudusi 31 gadu veca sieviete ar 2,5 gadus veco meitu
Valsts policijas Dienvidvidzemes iecirkņa amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1995. gadā dzimušo Lieni Janševsku un viņas 2,5 gadus veco meitu Elīzu.
Abas pēdējo reizi redzētas 12. augustā Cēsīs, un līdz šim nav zināma viņu atrašanās vieta.
Liene Janševska ir aptuveni 175 centimetrus gara, apaļas miesasbūves, ar gariem tumšiem matiem un vasaras raibumiem uz sejas. Pēdējoreiz viņa bija ģērbusies sarkanā džemperī, melnos legingos un baltās “Adidas” sporta kurpēs, līdzi bija balta rokas somiņa.
Valsts policija aicina aplūkot abu meklēto fotogrāfijas un atsaukties ikvienu, kuram ir informācija par viņu iespējamo atrašanās vietu.
Informāciju iespējams sniegt, zvanot uz 112 vai 29150012.