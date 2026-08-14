Aptuveni 400 vēlēšanu komisiju pārstāvji reģionos gatavojas 15. Saeimas vēlēšanām
Gatavojoties 15. Saeimas vēlēšanām, Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) noslēgusi reģionālo klātienes apmācību ciklu pašvaldību vēlēšanu komisiju pārstāvjiem, informēja CVK.
Reģionālajās apmācībās piedalījušies pašvaldību vēlēšanu komisiju pārstāvji, bet atsevišķos semināros arī vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļi. Apmācību laikā apspriesti vēlēšanu organizēšanas jautājumi, kā arī praktiskas situācijas un iespējamie izaicinājumi vēlēšanu norisē.
CVK norāda, ka semināros detalizēti pārrunāta vēlēšanu iecirkņu darba organizācija, balss nodošana glabāšanā, balsu skaitīšanas process un komisiju rīcība tehnisku traucējumu vai citu ārkārtas situāciju gadījumos.
Savukārt Valsts digitālās attīstības aģentūra demonstrējusi darbu ar vēlēšanu informācijas sistēmām, tostarp Vēlēšanu informācijas sistēmu (VELIS) un Elektronisko tiešsaistes vēlētāju reģistru (ETVR), iepazīstinot dalībniekus ar sistēmu funkcionalitāti un praktiskajiem darba procesiem vēlēšanu nedēļā un vēlēšanu dienā.
CVK priekšsēdētājs Māris Zviedris norāda, ka klātienes tikšanās palīdz savlaicīgi izskaidrot vēlēšanu procesu norisi un stiprināt pārliecību par veicamajiem pienākumiem.
Apmācības notikušas Limbažos, Gulbenē, Kuldīgā, Līvānos un Rīgā. Semināru ciklā kopumā piedalījušies aptuveni 400 dalībnieku.
CVK skaidro, ka reģionālās apmācības ir daļa no sagatavošanās procesa 15. Saeimas vēlēšanām, bet turpmāk vēlēšanu iecirkņu komisijām paredzētas praktiskās apmācības un darbs ar vēlēšanu norises nodrošināšanai nepieciešamajiem risinājumiem.
Saeimas vēlēšanas notiks šā gada oktobra sākumā.