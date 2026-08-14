Rīgu ar Carnikavu savieno jauns 11,4 kilometrus garš veloceliņš
Ceturtdien, 13. augustā, tika atklāts šovasar izbūvētais veloceliņš Carnikava – Rīga un mobilitātes punkts "Carnikava".
Atklāšanas pasākums pulcēja vairāk nekā 100 velobraucējus un arī skriešanas entuziastus. Pēc pašvaldības domes priekšsēdētāja Gata Miglāna, deputātu, būvnieku un Saeimas priekšsēdētājas Daigas Mieriņas uzrunas sekoja kopīgs velobrauciens līdz Kalngalei, kur “Putnu parkā” notika muzikālais pikniks ar Mārtiņu Kanteru.
Īpašs paldies tika teikts abos projektos iesaistītajām personām, tai skaitā Saeimas priekšsēdētājai Daigai Mieriņai, kura ar savu personīgo iniciatīvu aizsāka abus šos nozīmīgos projektus, ieliekot stabilus pamatus to veiksmīgai īstenošanai.
Ikviens no runātājiem pauda gandarījumu par ilgi gaidītā veloceliņa izbūvi, kas ikdienas pārvietošanos padara drošāku, zaļāku un ērtāku ikvienam — gan skolēniem, kuri no rīta dosies uz skolu, gan ģimenei brīvdienu izbraucienā, gan aktīviem sportistiem. Jau pirmajās nedēļās kopš būvniecības pabeigšanas veloceliņu izmanto ļoti liels interesentu skaits.
Veloceliņš 11.4 kilometra garumā tika izbūvēts no Rīgas pilsētas robežas līdz Kalngales dzelzceļa stacijai gar dzelzceļu (dzelzceļa nodalījuma joslā), paplašinot Vanagu ielu Kalngalē līdz autoceļam P1, tālāk gar autoceļu P1 (jūras pusē) no Vanagu ielas Kalngalē līdz Carnikavas ciemam. Veloceļš lielākajā daļā maršruta ir asfaltēts, bet Carnikavas pusē – arī bruģēts.
Būvdarbus veloceliņa izbūvei veica SIA “TILTS”, būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzību nodrošināja SIA “Projekts 3”, bet būvuzraudzību objektā veica SIA “BaltLine Globe”.
Būvdarbi tika veikti Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda līdzfinansētā projekta "Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā Rīga-Carnikava" Nr.1.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/002 ietvaros, Atveseļošanas fonda finansējums - 3 904 620 eiro.