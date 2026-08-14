Ventspilī izrādīs “Alfas” - muzikālu stāstu par traģisko Jēkabpils laupīšanu
No pirmdienas, 17. augusta, plkst. 12.00 būs iegādājamas biļetes uz vēl vienu jaunās sezonas viesizrādi teātra namā “Jūras vārti” – “Dirty Deal Teatro” iestudējumu “Alfas”, kas piemērots arī skolu jaunatnei.
Izrāde veidota, iedvesmojoties no notikumiem Jēkabpilī 2011. gada janvārī, kad četri policisti un viena civilpersona veica bruņotu laupīšanu spēļu zālē, kam sekoja bēgšana un apšaude aizturēšanas brīdī Daugavmalā. Tās sekas bija traģiskas – dienesta pienākumus pildot un mēģinot aizturēt laupītājus, gāja bojā policists. Šis notikums sakrita ar krīzes zemāko brīdi un vienlaikus skaudri atgādināja par “trekno gadu” vērtībām, proti, bravūru un dārga, reprezentabla un kredītos balstīta dzīvesveida publisku svinēšanu.
Šie vairāk nekā desmit gadus senie notikumi varētu šķist tāla pagātne, taču joprojām var uzdot jautājumu: kā mēs kā sabiedrība saprotam vārdus “izlēmība”, “spēks”, “vīrišķība” un “varonība”? Ieliekot šos notikumus dramatiski muzikālā formā, iespējams izveidot savu versiju par to, kā cilvēku raksturi, pašpārliecinātība, neuzmanība un situācija valstī saskārās vienā punktā un izraisīja traģēdiju.
Lomās redzēsim Aleksandru Brici, Arti Drozdovu, Mārtiņu Gūtmani, Emīlu Kivlenieku un Armandu Siliņu-Bergmani.
"Dirty Deal Teatro" mūzikas izrāde "Alfas" ieguvusi vairākas “Spēlmaņu nakts” balvas: tā atzīta par gada labāko mazās formas izrāde, režisors Valters Sīlis kļuva par gada režisoru, savukārt komponists Edgars Raginskis saņēma balvu kategorijā "Gada jaundarbs mūzikā vai muzikālais noformējums".
““Alfas” vispirms ir interesants estētisks gadījums Latvijas teātrī. Komponista Edgara Raginska darbs ir rets mūzikas teātra piemērs, rādot, ka objektīvi resursietilpīgais teātra veids lieliski funkcionē arī mazbudžetā, protams, ja mākslinieki zina, ko dara. Un “Alfu” gadījumā jāatzīst, ka zina, radošajai komandai panākot organisku saspēli starp Raginska mūziku, Jāņa Baloža libretu un Sīļa režiju, kurā filigrāni iekļaujas mākslinieka Uģa Bērziņa un horeogrāfa Edvarda Kurmiņa darbs,” par izrādi raksta teātra kritiķe Zane Radzobe.
Izrāde teātra namā “Jūras vārti” būs skatāma trešdien, 25. novembrī, plkst. 13.00 un tā ir iekļauta kultūrizglītības programmā “Latvijas skolas soma”. Viesizrādi organizē SIA “Kurzemes filharmonija” ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalsu. Biļetes iegādājamas visās “Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās un internetā bilesuparadize.lv.
Jaunajā sezonā SIA “Kurzemes filharmonija” piedāvā vēl divus pasākumus, kas iekļauti kultūrizglītības programmā “Latvijas skolas soma” – Leļļu teātra izrāde “Oskars un lietas” teātra namā “Jūras vārti” Latvijas un koncerts mazajiem klausītājiem “Vivaldi gadalaiki” ar Liepājas Simfonisko orķestri koncertzālē “Latvija”.