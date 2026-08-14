"Ādažos" atzīmē Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes 20. gadadienu
Piektdien, 14. augustā, militārajā bāzē “Ādaži” ar svinīgu ceremoniju atzīmēta Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes 20. gadadiena.
Cieti kā dūre! Ādažos atzīmēta Mehanizētās kājnieku brigādes 20 gadu jubileju. FOTO
Piektdien, 14. augustā, militārajā bāzē “Ādaži” ar svinīgu ceremoniju atzīmēta Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes 20. gadadiena. Divu desmitgažu laikā brigāde no vieglās kājnieku vienības izaugusi par modernu un daudzpusīgu kaujas spēku, kas ir nozīmīgs Latvijas aizsardzības balsts.
Pasākumā piedalījās Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieks ģenerālleitnants Georgs Kerlins, Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes komandieris pulkvedis Igors Kļaviņš, Nacionālo bruņoto spēku vienību vadība, bijušie komandieri, brigādes karavīri un zemessargi, kā arī aicinātie viesi un sadarbības partneri, kuri gadu gaitā snieguši nozīmīgu ieguldījumu brigādes attīstībā un tās uzdevumu izpildē.
"Sauszemes spēku Mehanizētajai kājnieku brigādei ir ļoti nozīmīga loma Nacionālo bruņoto spēku kopējās kaujas spējās. Brigāde ir cieta kā dūre, ar kuru var ne tikai aizstāvēties, bet nepieciešamības gadījumā arī dot izšķirošu triecienu," uzsvēra ģenerālleitnants Kerlins.
"No sava dienesta šajā vienībā esmu ieguvis pilnīgu un neapgāžamu pārliecību – visu paveikto nodrošina cilvēki. Tie ir kareivji, instruktori, virsnieki, civilie darbinieki un pēdējos gados arī zemessargi. Katrs ar savu individuālo ieguldījumu padara iespējamu to, ka milzīgais uzdevumu apjoms tiek paveikts pēc labākās sirdsapziņas."
Brigādes komandieris pulkvedis Igors Kļaviņš uzrunājot klātesošos norādīja, ka "divdesmit gados brigāde ir izgājusi apjomīgu attīstības ceļu – no vieglās kājnieku vienības līdz apjomīgam, tehnoloģiski un tehniski nodrošinātam militāram formējumam, kādu mēs to redzam šodien"." Kopumā gadiem nav izšķirošas nozīmes, jo šis stāsts jau nav par gadiem. Tas ir stāsts par cilvēkiem, par karavīriem, par visiem, kuri ir veidojuši šo brigādi, attīstījuši to un turpina to darīt šodien. Brigādes gēnā ir nostiprināts sīkstums, izturība un spēja piecelties pēc kritieniem – mācīties, analizēt, pārkārtoties, pārorientēties un stāties pretī nākamajiem izaicinājumiem," pauda Kļaviņš.
Svinīgajā ceremonijā tika godināti brigādes karavīri un atskatīts uz vienības attīstību divdesmit gadu garumā – no brigādes izveides pirmsākumiem līdz mūsdienīgai, mehanizētai un daudzpusīgai kaujas vienībai, kuras galvenais uzdevums ir Latvijas aizsardzība.
Divdesmit gadu laikā brigādi veidojušas vairākas karavīru paaudzes. Katrs komandieris, virsnieks, instruktors, karavīrs, zemessargs, valsts aizsardzības dienesta un rezerves karavīrs, kā arī civilais darbinieks ir devis savu ieguldījumu brigādes attīstībā un tās kaujas spēju stiprināšanā.
Pēc svinīgās ceremonijas klātesošie tika aicināti uz jubilejas kūkas mielastu. Ievērojot militāro tradīciju, svētku kūku ar zobenu grieza Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes komandieris pulkvedis Igors Kļaviņš, pirmos kūkas gabalus pasniedzot valsts aizsardzības dienesta karavīriem – jaunākajai brigādes karavīru paaudzei.
Pasākuma laikā klātesošajiem bija iespēja arī apskatīt NBS un sabiedroto militārās tehnikas izstādi. Brigādes 20. gadadiena ir iespēja ne tikai atskatīties uz paveikto, bet arī godināt cilvēkus, kuri šo vienību ir veidojuši un turpina veidot ik dienu. Brigādes vēsture nav tikai datumi, pavēles un reorganizācijas – tā ir tūkstošiem cilvēku dienesta stāstu kopums. Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes vēsture turpinās – ar katru apmācību, katru jaunu spēju, katru izpildīto uzdevumu un katru karavīru, kurš stājas ierindā.