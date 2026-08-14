Nakti pavada pagrabā, dziedot un lūdzoties - gaisa trauksme iztrūcina Aglonas svētceļniekus
Piektdienas, 14. augusta, rītā vairākos Latgales un Vidzemes novados izsludinātā gaisa telpas apdraudējuma dēļ Aglonas Katoļu ģimnāzijā izmitinātie svētceļnieki patvērumu meklēja ēkas pagrabā.
Portāls Jauns.lv jau vēstīja, ka brīdinājums par gaisa telpas apdraudējumu tika izziņots ap pulksten 4.00, un tas skāra Augšdaugavas, Preiļu, Rēzeknes, Balvu un Alūksnes novadus.
Neraugoties uz nakts vidū piedzīvoto satraukumu, panika svētceļnieku vidū neizcēlās. Neziņas pilnā stunda ģimnāzijas pagrabā aizritēja mierīgā gaisotnē, cilvēkiem vienojoties kopīgās dziesmās, vēsta Latvijas Televīzija.
Aglonas Katoļu ģimnāzijā, kur šajās dienās nakšņo aptuveni 1000 svētceļnieku, cilvēki pēc brīdinājuma saņemšanas organizēti devās uz pagraba telpām. Neskatoties uz nakts vidū piedzīvoto militāro trauksmi, LTV uzrunātie svētceļnieki atzina, ka saspringto situāciju palīdzējusi pārvarēt kopības sajūta un paļāvība.
"Pabijām arī pagrabos, bet tur bija diezgan laba atmosfēra. Beigās mēs arī dziedājām," piedzīvotajā dalās kāda svētceļniece. Daļai ticīgo trauksmes sirēnas un militāro gaisa kuģu klātbūtne pat nav traucējusi naktsmieru. "Es gulēju ar ausu aizbāžņiem. Es dzirdēju šo apraidi, bet tā bija tik ļoti tāla, ka es pat to sajaucu ar mobilā telefona īsziņu," stāsta kāds cits svētku dalībnieks.