Perseīdu nakts Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā
13. augusta vakarā vairāk nekā 1000 cilvēku pulcējās Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā, lai baudītu “Perseīdu nakti”.
Vairāk nekā 1000 cilvēku zem zvaigžņotās debess baudījuši meteoru nakti. FOTO
13. augusta vakarā vairāk nekā 1000 cilvēku pulcējās Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā, lai baudītu “Perseīdu nakti”, klausītos astronomijas stāstus un baudītu pianista Reiņa Zariņa īpaši šim notikumam veidotu koncertu.
"Prieks bija redzēt visdažādākā vecuma cilvēkus un lielo interesi par astronomiju. Pērn visvairāk jautājumu bija par dzīvību ārpus Zemes, bet šogad – par melnajiem caurumiem. Runājām arī par 2027. gada 2. augusta Saules aptumsumu. Savukārt Perseīdas vēl būs vērojamas aptuveni divas nedēļas, un cilvēkiem nav jāskumst – meteoru plūsmas notiek visu gadu, tostarp Geminīdas decembrī un Kvadrantīdas janvārī," pauž Latvijas Universitātes astronoms Vitālijs Kuzmovs.
Īpaši "Perseīdu naktij" veidotajā Reiņa Zariņa koncertprogrammā satikās dažādi laikmeti un muzikālās valodas. Skanēja Kloda Debisī, Frederika Šopēna, Johana Sebastiāna Baha, Sergeja Rahmaņinova, Olivjē Mesiāna, Filipa Glāsa un citu pasaules komponistu mūzika līdzās Latvijas un Baltijas autoru darbiem – Matīsa Čudara, Krista Auznieka, Georga Pelēča, Imanta Zemzara, Imanta Mežaraupa, Andra Dzenīša, Ērika Ešenvalda un citu komponistu skaņdarbiem.
"Lai gan šogad zvaigžņu lietus noritēja aiz mākoņu segas, vakara atmosfēra bija nemainīgi maģiska. Vairāk nekā 1000 cilvēku nakts melnumā vienuviet gulēja LU Botāniskā dārza pļavās, lai savu uzmanību vērstu tikai uz debesīm un Reiņa Zariņa izpildīto mūziku," norāda LU Botāniskā dārza direktore Renāte Lagzdiņa.
Programmas noslēgumā izskanēja Reiņa Zariņa versija latviešu tautasdziesmai "Tumša nakte, zaļa zāle". Pianista spēlei klusām pievienojās arī klausītāji, un vairāku simtu cilvēku balsis Botāniskā dārza pļavā kļuva par emocionālu un neplānotu koncerta noslēgumu.
Nākamā Perseīdu nakts LU Botāniskā dārza apmeklētājus gaidīs pēc gada – naktī no 12. uz 13. augustu.
Šī bija jau otrā "Perseīdu nakts" LU Botāniskajā dārzā. Pērn pasākums pulcēja vairāk nekā 700 apmeklētāju, bet šogad to skaits pārsniedza 1000.