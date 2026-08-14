Ar īpašu vilciena reisu aicina uz hortenziju svētkiem Kalsnavā
"Latvijas valsts meži" (LVM) sadarbībā ar pasažieru pārvadātāju “Vivi” aicina doties īpašā vilciena braucienā uz Kalsnavas arborētumu, kur septembrī būs skatāma vairāk nekā 80 hortenziju šķirņu krāšņā ziedēšana. Brauciena dalībniekus sagaidīs arī koncerts un īpaša ekskursija dārzā.
Lai gan arborētuma kolekcija ir krāšņa jebkurā gadalaikā, līdz pat oktobrim tā atklājas īpaši košās krāsās, kad zied vairāk nekā 80 hortenziju dažādību. Lielāko daļu kolekcijas veido skarainās hortenzijas, bet ir arī Latvijas klimata apstākļiem neierasts retums kā ozollapu hortenzija.
“Hortenziju ziedu skaistums šajā laikā nemitīgi pārsteidz, tāpēc arvien no jauna var izbaudīt ziedu, krāsu un vasaras noskaņu pilnā krāšņumā. Tas ir lielisks veids, kā kvalitatīvi pavadīt laiku kopā ar ģimeni un draugiem,” norāda LVM Rekreācija un vide virziena" vides projektu speciālists Gatis Teilis.
LVM un "Vivi" aicina iedzīvotājus izvēlēties videi draudzīgu pārvietošanās veidu un 6. septembrī doties uz hortenziju ziedēšanas svētkiem Kalsnavā un grupas “Dzelzs vilks” solista Jura Kaukuļa uzstāšanos ar īpašu vilciena reisu.
Vilciens no Rīgas centrālās stacijas atiet plkst. 8.31 (interesenti var pievienoties jebkurā citā pieturā). Īpašā brauciena dalībniekus Jaunkalsnavas stacijā plkst. 10.30 sagaidīs arborētuma gids, lai kopīgi dotos uz plašo kokaugu dārzu. Pārgājiens no vilciena stacijas līdz arborētumam ir 2.5 km garš ceļā posms, kas ved caur ciema teritorijai.
Plkst. 13.00 ikviens varēs baudīt Jura Kaukuļa koncertu, kurā izskanēs gan klausītāju iemīļotas, gan pavisam jaunas dziesmas, kurās elektronikas un ģitāras skanējums pārtaps īstenā orķestrī. Pēc koncerta, plkst. 14.30 apmeklētājiem būs iespēja piedalīties īpašā arborētuma ekskursijā kopā ar pieredzējušu gidu, iepazīstot hortenziju daudzveidību, audzēšanas īpatnības un kopšanas noslēpumus.
Brauciena dalībnieki aicināti ņemt līdzi uzkodas, lai ieturētu pikniku hortenziju ieskautajā arborētumā dārzā. No Jaunkalsnavas stacijas plkst. 18.36 vilciens dosies atpakaļ Rīgas virzienā.
Dalība 6. septembra pasākumā ir ar LVM arborētuma ieejas biļeti (ieejas maksa pieaugušajiem – 15 eiro, pensionāriem, studentiem, skolēniem – 10 eiro, bērniem līdz 7 gadiem – bez maksas). Lai piedalītos īpašajā hortenzijām veltītajā braucienā ar vilcienu, jāaizpilda pieteikšanās anketa līdz 2. septembrim. Pēc tās aizpildīšanas, dalībniekiem tiks papildus nosūtīta dienas programma. Dalībnieku skaits LVM un Vivi organizētajā tematiskajā braucienā ir ierobežots.
Pasākumi Kalsnavā:
15.augustā plkst. 11.00 mākslinieces Sandras Valaines vadībā notiks gleznošanas meistarklase, kuras laikā arborētuma dārzā ikviens varēs radīt savu unikālo mākslas darbu, iemūžinot horetnziju skaistumu eļļas krāsās. Dalības maksa meistarklasē vienai personai ir 30eiro, cenā iekļauti gleznošanai vajadzīgie materiāli un ieejas maksa dārzā.
16.augustā plkst. 13.00 hortenziju ieskautajā arborētumā izskanēs Edvarda Strazdiņa koncerts. Dziedātājs un dziesmu autors klausītājus priecēs ar savām populārākajām un arī jaunajām dziesmām, ienesot arborētumā īstenu kantrī noskaņu.
5. septembrī plkst. 13.00 , kad hortenzijas iekrāsojas rudens toņos, notiks izzinoša pastaiga-seminārā kopā ar Raunas kolekciju dārza saimniekiem Ilvu un Jāni Lodziņiem un arborētuma speciālistiem. Pastaigas laikā būs iespēja tuvāk iepazīt dažādas hortenziju šķirnes, uzzināt vērtīgus kopšanas padomus, uzdot sev interesējošus jautājumus un smelties iedvesmu sava dārza pilnveidošanai. Dalības maksa vienai personai: 20 eiro.
6.septembrī, plkst. 13.00 uzstāsies mūziķis un grupas “Dzelzs vilks” solists Juris Kaukulis. Koncertā izskanēs gan klausītāju iemīļotas gan pavisam jaunas dziesmas, kurās elektronikas un ģitāras skanējums pārtaps īstenā orķestrī.