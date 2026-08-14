Trīs liktenīgi augusti Latvijas vēsturē - Okupācijas muzejs neatkarības atjaunošanas gadadienā aicina uz izstādi un diskusiju
Atzīmējot Latvijas neatkarības atjaunošanas 35. gadadienu, Latvijas Okupācijas muzejs aicina uz izstādes “Liktenīgais augusts” atklāšanu, diskusiju un vēsturisku ekskursiju. Izstāde pievērsīsies trim izšķirošiem notikumiem Latvijas 20. gadsimta vēsturē — 1939., 1940. un 1991. gada augustam.
Šogad aprit 35 gadi kopš Latvijas neatkarības de facto atjaunošanas 1991. gada 21. augustā. Atzīmējot šo nozīmīgo gadadienu, Latvijas Okupācijas muzejs trešdien, 19. augustā, aicina uz izstādes "Liktenīgais augusts" atklāšanu, apaļā galda diskusiju un ekskursiju. Izstāde pievērsīsies trim izšķirošiem augusta notikumiem Latvijas 20. gadsimta vēsturē – 1939., 1940. un 1991. gadam.
Izstādi "Liktenīgais augusts" veidojis Latvijas Okupācijas muzejs sadarbībā ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju. Tā atgādina par notikumiem, kas būtiski ietekmēja Latvijas valsts un tās iedzīvotāju likteni, un ļauj paraudzīties uz Latvijas 20. gadsimta vēsturi kā notikumu virkni, kurā valsts nākotne vairākkārt tika nostādīta izšķirošas izvēles priekšā.
Izstādes atklāšana notiks trešdien, 19. augustā, plkst. 12.00 ārtelpā pie Latvijas Okupācijas muzeja, Latviešu strēlnieku laukumā 1. Kopā atcerēsimies laiku, kad pirms 35 gadiem 21. augustā Latvija atgriezās starptautiskajā apritē.
13.00 – apaļā galda diskusija "1991. gada notikumi un to nozīme" muzeja Izstāžu zālē. Diskusijā piedalīsies Edvīns Inkēns, Guntars Krasts, Valda Liepiņa un Andrejs Panteļejevs. Sarunu vadīs Gints Apals.
15.00 – vēsturiska ekskursija pa Vecrīgu. Interesentiem būs iespēja doties ekskursijā muzeja vēsturnieka Pētera Kalniņa vadībā. Maršrutā iekļauti pieturpunkti, kas saistīti ar Molotova–Ribentropa pakta sekām – no 1939. gada rudens notikumiem cauri pirmajai padomju okupācijai līdz vācu okupācijai un Ostlandes izveidei 1941. gadā. Pulcēšanās pie Latvijas Okupācijas muzeja. Dalība ekskursijā bez maksas.
Latvijas liktenis 20. gadsimta vēsturē trīs reizes izšķīrās tieši augustā. 1939. gada augustā slepenās vienošanās starp nacistisko Vāciju un Padomju Savienību noteica liktenīgu pavērsienu Eiropas un Latvijas vēsturē. Gadu vēlāk, 1940. gada augustā, Latvija jau bija zaudējusi savu neatkarību un tika iekļauta Padomju Savienības sastāvā. Savukārt 1991. gada 19. augustā Padomju Savienībā sākās valsts apvērsuma mēģinājums. Turpmākās trīs dienas nebija skaidrs, kādi būs tā rezultāti un ko tie nozīmēs Latvijas nākotnei. Izšķirošs pavērsiens notika 21. augustā, kad plkst. 13.10 Latvijas Republikas Augstākā padome ar 111 balsīm par un 13 pret pieņēma Konstitucionālo likumu "Par Latvijas Republikas valstisko statusu", atjaunojot Latvijas neatkarību de facto. Lēmums tika pieņemts brīdī, kad OMON bruņutransportieri virzījās uz parlamenta ēku.
"Tajā pirmdienā, 19. augustā, mums ārzemēs šķita, ka jau taustāmais sapnis par neatkarības atgūšanu bija brutāli beidzies. Sakari ar Baltijas valstīm bija pārtraukti, un pat lielie ziņu avoti klusēja. Bija baisi. Austrālijas latvieši man, tolaik Austrālijas LTF Austrālijas nodaļas priekšsēdei, nemitīgi zvanīja un jautāja: "Kā būs tālāk?". Sākās trīs dienu intensīva sazvanīšanās ar Latvijas pārstāvniecību Zviedrijā, kur tobrīd atradās Mārtiņš Virsis (tobrīd LR ārlietu ministra vietnieks)", atceras Valda Liepiņa, Latvijas Okupācijas muzeja biedrības valdes priekšsēde un izstādes līdzautore.