NBS komentē izskanējušās ziņas par karavīru nāvi mācībās "Baltic Trust 26"
Informācijas telpā izplatījušās ziņas par it kā karavīru nāvi mācībās "Baltic Trust 26".
Latvijas Nacionālie bruņotie spēki (NBS) informē, "ka tā ir koordinēta dezinformācijas kampaņa - šāds gadījums nav noticis un mācības norit bez starpgadījumiem.
NBS norāda, ka šis ir uzskatāms piemērs par kārtējo mēģinājumu diskreditēt bruņotos spēkus un NATO, pie ieraksta pievienojot mirkļbirku #RussiaAlwaysLies jeb Krievija vienmēr melo.
📌 Informācijas telpā izplatās ziņas par it kā karavīru nāvi mācībās "Baltic Trust 26".— NBS (@Latvijas_armija) August 14, 2026
Informējam, ka tā ir koordinēta dezinformācijas kampaņa – šāds gadījums nav noticis un mācības norit bez starpgadījumiem. Šis ir uzskatāms piemērs par kārtējo mēģinājumu diskreditēt bruņotos… pic.twitter.com/NZxF1yEges
13. augustā Sēlijas poligonā noslēdzās starptautisko militāro mācību "Baltic Trust 26" aktīvā fāze, kuras laikā Latvijas un sabiedroto karavīri kopā ar aizsardzības industrijas pārstāvjiem praksē pārbaudīja jaunākos bezpilota sistēmu, pretdronu aizsardzības un elektroniskās karadarbības risinājumus.
Mācību noslēgumā Latvijas un NATO amatpersonām, kā arī citiem viesiem tika demonstrēti pārtvērējdroni, "bomber" tipa droni un FPV droni, kā arī elektroniskās karadarbības līdzekļi, ko izstrādājuši gan ārvalstu, gan Latvijas uzņēmumi. Mācību noslēguma pasākumu apmeklēja Ministru prezidents Andris Kulbergs un aizsardzības ministrs Raivis Melnis, kā arī Nacionālo bruņoto spēku un NATO pārstāvji, vēsta "Sargs.lv".
No 3. augusta Sēlijas poligonā Nacionālie bruņotie spēki kopā ar NATO Sakaru un informācijas aģentūru (NCI Agency) mācībās "Baltic Trust 26" pārbaudīja bezpilota un pretdronu aizsardzības sistēmu integrēšanu kaujas operācijās un dažādu tehnoloģisko risinājumu savietojamību.
Mācību scenārijos tika imitēta gan izlūkošanas, gan uzbrukuma dronu izmantošana, pārbaudot signālu bloķēšanu, sensorus, radarus, kameras un citus pretdronu aizsardzības risinājumus.