"Kas noticis ar cenu zīmēm?" Pircēji arvien biežāk pamana vienu pārmaiņu "Maxima" veikalos
Ja pēdējā laikā "Maxima" veikalos esi pamanījis vairāk zilo cenu zīmju nekā ierasts, zini – neesi vienīgais. Izrādās, aiz zilās krāsas slēpjas viena no lielākajām cenu samazināšanas iniciatīvām "Maxima" vēsturē, kurā iekļauti vairāk nekā 8000 produktu. Tā ir daļa no iniciatīvas “Zila cena – zema cena”, kuras ietvaros samazinātas preču regulārās cenas, sniedzot iedzīvotājiem iespēju ikdienā iepirkties vēl izdevīgāk. Kuras preces ir marķētas ar zilām cenu zīmēm un kādas priekšrocības tās sniedz klientiem, skaidro “Maxima Latvija”.
"Pircēji arvien biežāk veikalos pamana zilās cenu zīmes un jautā, ko tās nozīmē. Atbilde ir vienkārša – tās norāda uz produktiem, kuriem esam samazinājuši regulāro cenu ilgtermiņā. Šobrīd tās ir vairāk nekā 8000 preces, un daudzām cenu samazinājums pārsniedz pat 50 %. Mums ir svarīgi, lai iespēja ietaupīt nebūtu atkarīga tikai no īstermiņa akcijām – zemākas cenas plašam ikdienas preču klāstam ir pieejamas katru dienu," stāsta "Maxima Latvija" komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule.
Ko pircējiem signalizē zilā cenu zīme?
Zila cenu zīme simbolizē iniciatīvu “Zila cena – zema cena” un norāda, ka precei ir samazināta regulārā cena. Par godu “Maxima Latvija” 25 gadu jubilejai iniciatīva ir būtiski paplašināta, un šobrīd tajā iekļautas vairāk nekā 8000 preces, padarot to par apjomīgāko cenu samazināšanas iniciatīvu “Maxima” vēsturē. Plašajā sortimentā iekļautas dažādas preces – no piena produktiem, gaļas un zivīm līdz augļiem, dārzeņiem, maizei, bakalejai, dzērieniem, zīdaiņu pārtikai citiem ikdienā būtiskiem pārtikas produktiem. Tas nozīmē, ka nav jāgaida nākamā akcija, lai iegādātos nepieciešamos produktus izdevīgāk – samazinātās regulārās cenas ir pieejamas ikdienā, ļaujot ērtāk plānot savu iepirkumu grozu un mājsaimniecības budžetu.
Starp precēm ar zilajām cenu zīmēm arī daudzu Latvijas ražotāju produkti
Iniciatīvā piedalās arī vietējie uzņēmumi, kuru piedāvātā produkcija veido aptuveni 2000 no iniciatīvā iekļautajām precēm. Tas pircējiem sniedz iespēju starp precēm ar samazinātām regulārajām cenām atrast arī Latvijā ražotus un iecienītus produktus par izdevīgāku cenu.
Zemā cena izskan arī kopā ar Intaru Busuli
Lai ar “Zila cena – zema cena” būtu vēl tuvāk Latvijas iedzīvotājiem un pircējiem, uzsākta sadarbība ar mūziķi Intaru Busuli. Par godu iniciatīvai tapis īpašs džingls, kurā izcelta zemā cena. Taču sadarbība neaprobežosies tikai ar džinglu – lai pārsteigtu un iepriecinātu pircējus arī dažādās Latvijas vietās, tuvākajā laikā Intars Busulis dosies simboliskā tūrē pa Latviju. Par tās norisēm varēs sekot līdzi “Maxima” sociālajos tīklos.