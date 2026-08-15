Pelnītā atpūtā dodas ilggadējā Sabiles kultūras pasākumu organizatore Iveta Sēruma
1982. gada 1. februārī Iveta Sēruma uzsāka darbu Sabiles kultūras namā, informē pašvaldībā.
Ar pārtraukumiem gandrīz viss viņas profesionālais mūžs ir veltīts kultūras dzīves veidošanai un attīstībai Sabiles pusē. Gandrīz 30 gadus viņa ar savu darbu, radošumu un neatlaidību ir bagātinājusi Talsu novada kultūras dzīvi, radot pasākumus, kas vieno cilvēkus un veido Sabiles īpašo stāstu.
Teju ikviens, kurš zina Sabili, pazīst arī Ivetu. Viņa ir cilvēks, kurš ne tikai organizē pasākumus, bet spēj radīt svētkus – ar sirdi, izdomu un patiesu mīlestību pret Sabili un tās cilvēkiem. Viņas darbos vienmēr jūtama rūpība, augstas kvalitātes latiņa un vēlme ikvienam pasākuma apmeklētājam sniegt neaizmirstamu pieredzi. Lai arī mazliet dullu, bet tādu Sabili mēs mīlam.
Sabiles kultūras dzīve jau daudzus gadus izceļas ar savu radošumu un savdabību. Pilsēta ir atradusi savu īpašo raksturu, savu odziņu, kas piesaista gan vietējos iedzīvotājus, gan viesus no visas Latvijas. Šajā stāstā būtiska loma ir arī Ivetai Sērumai, kura ar savu redzējumu un uzņēmību palīdzējusi veidot Sabiles atpazīstamību kā vietai, kur kultūra tiek radīta ar kvalitāti un dvēseli.
Nevar nepieminēt arī Sabiles Vīna svētkus – vienu no pilsētas atpazīstamākajiem notikumiem, ar kuru Iveta saistīta daudzu gadu garumā. Šie svētki ir kļuvuši par neatņemamu Sabiles vizītkarti, pulcējot tūkstošiem apmeklētāju un nesot pilsētas vārdu tālu aiz novada robežām. Aiz katra veiksmīga pasākuma ir milzīgs darbs, neskaitāmas idejas un cilvēks, kurš tic tam, ko dara.
Iveta vienmēr ir bijusi radoša personība – cilvēks, kurš spēj iedvesmot citus un atrast risinājumu pat šķietami neiespējamās situācijās. Viņas radošums izpaudies ne tikai pasākumu saturā un noformējumā, bet arī spējā iesaistīt cilvēkus, radīt kopības sajūtu un iedvesmot lepoties ar savu pilsētu.
Šodien, dodoties pelnītā atpūtā, Iveta aiz sevis atstāj bagātu kultūras mantojumu, neskaitāmas atmiņas un darbu, kura vērtību nav iespējams izmērīt tikai gados. Tas dzīvos cilvēku atmiņās, fotogrāfijās, stāstos un tradīcijās, kas turpināsies arī nākotnē.
Talsu Kultūras centra Metodiskā nodaļa saka sirsnīgu paldies Ivetai Sērumai par ilggadējo darbu, profesionalitāti, radošumu un nenovērtējamo ieguldījumu Sabiles un visa Talsu novada kultūras dzīvē. Lai jaunais dzīves posms ir piepildīts ar prieku, veselību, iedvesmu un laiku sev, ģimenei un visam tam, kam līdz šim vienmēr pietrūcis laika!
Pateicības vārdus bija ieradušies teikt Sabiles un Stendes apvienības pārvaldes vadītājs Zigmunds Brunavs, Talsu Kultūras centra direktore Elza Rozentāle un Metodiskās nodaļas speciālistes kultūras jomā Zane Stārostniece un Madara Vīķe, kā arī Talsu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks sociālās, izglītības, kultūras un sporta politikas jautājumos Jānis Kaļiņičenko.