Talsu novadā īsteno nacionālas nozīmes piekrastes apsaimniekošanas projektu
Talsu novada pašvaldība 2026. gadā īsteno nacionālas nozīmes projektu „Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”.
Projekta mērķis ir uzlabot vides kvalitāti un nodrošināt sakoptu, drošu un pieejamu atpūtas vidi gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem.
Talsu novada pašvaldība rūpējas par tās pārziņā esošo piekrastes teritoriju, kas ietver Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes posmus Kolkā, Mērsragā, Upesgrīvā un Rojā. Projekta ietvaros pašvaldība veic pludmales apsaimniekošanas darbus, nodrošinot piekrastes teritoriju sakopšanu un uzturēšanu, lai apmeklētājiem būtu pieejama tīra, sakopta un droša vide.
Lai pilnveidotu pludmales infrastruktūru un uzlabotu apmeklētāju ērtības, Mērsraga pludmalē uzstādīs divas pārģērbšanās kabīnes. Tās papildinās esošo pludmales infrastruktūru un veicinās ērtāku piekrastes teritorijas izmantošanu.
Regulāra piekrastes apsaimniekošana un infrastruktūras pilnveidošana veicina pievilcīgas un tīras piejūras vides veidošanu, vienlaikus saglabājot esošās dabas vērtības un uzlabojot piekrastes pieejamību.
Autors: Gunta Dimiņa, Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departamenta Projektu vadības nodaļas projektu vadītāja