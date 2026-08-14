99 gadu vecumā mūžībā aizgājusī latviete jauniešiem novēl gandrīz 120 000 eiro: viņas stāsts aizkustina
Viņa piedzīvoja Latvijas okupāciju, tika aizvesta prom no dzimtenes, zaudēja ģimenei piederošo mājokli un vēlāk nonāca otrā pasaules malā. Taču pat pēc vairāk nekā pusgadsimta Austrālijā Biruta Neilande savu Latviju neaizmirsa. Tagad, jau pēc viņas aiziešanas mūžībā, viņas dzīves stāsts turpinās pavisam īpašā veidā – ar gandrīz 120 000 eiro lielu novēlējumu Latvijas jauniešu izglītībai.
Šā gada augusta sākumā Vītolu fonds saņēmis Birutas Neilandes testamentāro novēlējumu – 119 480 eiro stipendijām Latvijas jauniešiem. Par testamenta izpildi parūpējusies Birutas māsīca Māra Kaziņa.
Tas nav tikai liels ziedojums. Tas ir stāsts par cilvēku, kurš, piedzīvojot ļoti daudz, tomēr līdz pat mūža beigām ticēja nākotnei un savai Tēvzemei.
Viņai bija tikai 15 gadu, kad Latvija vairs nebija tāda pati
Biruta Neilande, dzimusi Smukkalna, piedzima 1925. gada 26. jūlijā. Bērnību viņa pavadīja gan Rīgā, gan toreizējā Abrenes apriņķī, kur viņas tēvam piederēja dzirnavas.
1940. gada vasarā, kad Birutai bija tikai 15 gadu, dzīve sagriezās kājām gaisā. Kopā ar ģimeni viņa tika aizvesta prom no Latvijas un nonāca apcietinājumā.
Kad ģimene beidzot varēja atgriezties, mājas, kas reiz bija viņu dzīve un drošība, vairs nebija viņu mājas. Svešā vara bija atņēmusi ģimenei piederošo īpašumu.
Taču Biruta nepadevās. Pēc kara viņa kopā ar māsu Izoldu atgriezās Rīgā un vēlējās studēt. Ģimenei piederošajā dzīvoklī jau dzīvoja citi cilvēki, tāpēc māsas atrada mazu istabiņu pie draudzenes. Biruta sāka studijas Mākslas akadēmijā.
Otrā pasaules malā, bet sirds palika Latvijā
Bērnībā pārciesto slimību dēļ Birutai bija nopietnas dzirdes problēmas. Latvijā nepieciešamo palīdzību viņa nevarēja saņemt, tāpēc 1964. gadā devās uz Austrāliju.
Melburna kļuva par viņas mājām uz lielāko mūža daļu.
Tur Biruta strādāja arhitektūras firmā, izmantojot Mākslas akadēmijā iegūtās prasmes. Viņa bija radoša, sirsnīga un sabiedriska, iesaistījās Melburnas latviešu dzīvē un rakstīja asprātīgus sacerējumus un feļetonus Austrālijas Latviešu teātra pasākumiem.
Viņa apprecējās ar Valentīnu Neilandu un izveidoja ģimeni.
Taču, lai cik tālu dzīve viņu aizveda, Latvija nekur nepazuda.
Biruta gandrīz katru gadu centās atgriezties dzimtenē, lai satiktu savus tuviniekus. Viņa palīdzēja viņiem arī materiāli. Ceļoja pa pasauli, iepazina citas zemes un cilvēkus, taču saikni ar Latviju nezaudēja.
Viņas pēdējais lielais novēlējums
Biruta Neilande vienmēr augstu vērtēja izglītību. Varbūt tāpēc, ka pati ļoti labi zināja, ko nozīmē iespēja mācīties, attīstīties un veidot savu dzīvi, pat tad, kad apstākļi tam šķietami ir pret.
Tāpēc viņa nolēma, ka pēc aiziešanas daļa no viņas dzīves laikā uzkrātā nonāks pie Latvijas jauniešiem.
2025. gada 22. aprīlī Biruta 99 gadu vecumā aizgāja mūžībā Melburnā.
Gandrīz gadu vēlāk viņas novēlējums ir nonācis Vītolu fondā.
119 480 eiro tagad kļūs par stipendijām. Par iespējām studēt. Par sapņiem, kurus varēs īstenot jaunieši, kuriem citādi varbūt šādas iespējas nebūtu.
Biruta savas dzīves laikā zaudēja Latviju, bet nekad nezaudēja ticību tai. Viņa aizbrauca uz otru pasaules malu, taču savā testamentā atkal atgriezās mājās – pie Latvijas jauniešiem.
Varbūt kādreiz kāds no viņiem, saņemot šo stipendiju, pirmo reizi aizbrauks uz Austrāliju. Varbūt nonāks Melburnā. Varbūt ieraudzīs pilsētu, kas reiz kļuva par mājām kādai latvietei, kura savu dzimteni nesa sev līdzi visu mūžu. Un tad Birutas stāsts būs turpinājies vēl vienā cilvēkā.
Jo cilvēka mūžu patiesībā nevar izmērīt tikai gados. To mēra tajā, ko viņš atstāj aiz sevis.
Biruta Neilande aiz sevis atstājusi iespēju citiem. Un tā ir viena no skaistākajām lietām, ko cilvēks var novēlēt nākotnei.