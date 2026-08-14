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Uz Jelgavas šosejas pie "Viršiem" notikusi "BMW" un pasažieru autobusa sadursme. VIDEO
Ceturtdienas, 13. augusta, vakarā uz Jelgavas šosejas (A8) uzreiz aiz Jaunolaines notikusi vieglās automašīnas "BMW" un pasažieru autobusa sadursme.
Kā liecina Sadursme.lv publiskotā informācija negadījums noticis tieši pie degvielas uzpildes stacijas "Virši".
Sadursmē iesaistītais "BMW" guvis nopietnus virsbūves bojājumus. Piektdienas rītā avārijas vieta ir pilnībā atbrīvota.
Aizvadītajā diennaktī valstī kopumā reģistrēti 138 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietušas 15 personas. Ceļu satiksmes jomā pieņemti 405 administratīvā pārkāpuma lēmumi, tajā skaitā 143 par ātruma pārsniegšanu, informē Valsts policija.
Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā uzsākti trīs kriminālprocesi. Tāpat par transportlīdzekļa vadīšanu iespējamā narkotisko vielu iespaidā uzsākts viens kriminālprocess.