Latvijas teritorijā ielidojušais drons tika notriekts no Šauļiem - atklājušās jaunas ziņas par šī rīta gaisa apdraudējumu
Lietuvas Nacionālā krīzes vadības centra (NKVC) vadītājs Vilmants Vitkausks norādījis, ka iznīcinātāji, kas šorīt notrieca Latvijas teritorijā ielidojušo dronu, tika pacelti no Šauļu aviācijas bāzes.
“Cik zināms, incidents notika nedaudz pēc pulksten četriem no rīta, tāpēc kopš notikuma ir pagājis maz laika. Operācija tika veikta no Šauļu aviācijas bāzes — no turienes pacēlās iznīcinātāji, lai atpazītu objektu, un pēc dažām minūtēm objekts tika identificēts un veiksmīgi iznīcināts. Varam priecāties - tā bija veiksmīga gaisa aizsardzības operācija, kas tika veikta no Lietuvas teritorijas,” piektdien "Lietuvas Televīzijai" pauda Vitkausks.
“Šis ir ļoti līdzīgs gadījums maijā fiksētajiem, kad tika veiktas [Ukrainas droni veica] operācijas pret likumīgiem mērķiem Krievijā un Krievijas radioelektroniskās karadarbības šos objektus novirzīja,” skaidroja NKVC vadītājs. Viņš uzsver, ka arī šoreiz drons tādā pašā veidā tika novirzīts.
“Objekts mainīja virzienu un tā vietā, lai dotos uz likumīgu mērķi Ļeņingradas apgabalā, tika novirzīts uz NATO teritoriju,” apgalvoja Vitkausks.
To, ka droni mērķtiecīgi tika novirzīti uz Latvijas teritoriju iepriekš apstiprināja arī Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Apvienotā štāba pārstāve Iveta Bērziņa. "Drona ielidošanu veicinājušas Krievijas elektromagnētiskās karadarbības rezultātā īstenotās darbības," viņa uzsvēra.
Rugāju apvienības pārvaldes vadītāja Sandra Kapteine norādīja, ka Latvijā ielidojušais drons tika notriekts mežainā apvidū pie Boževas ezera, kas atrodas aptuveni piecu kilometru attālumā no Rugāju centra Balvu novadā. Neviens iedzīvotājs vai īpašums nav cietis.
Bezpilota lidaparātu tika izsludināts gaisa apdraudējums Augšdaugavas, Preiļu, Rēzeknes, Balvu un Alūksnes novados. Apdraudējums noslēdzās plkst. 04.50.
Latvijas aizsardzības ministrs Raivis Melnis norādīja, ka lēmums par drona notriekšanu pieņemts, lai tas nenodarītu kaitējumu Latvijas iedzīvotājiem. "Lēmums par drona notriekšanu pieņemts, ņemot vērā bīstamību. Droni, ielidojot Latvijas teritorijā, var apdraudēt mūsu iedzīvotājus, tādēļ tie ir jāiznīcina," uzsvēra ministrs, norādot, ka garantēt, ka bezpilota lidaparāts vienkārši nokritīs kaut kur purvā vai mežā, nav iespējams.
Viņš arī noraidīja izskanējušās iedzīvotāju bažas, ka it kā manīti vairāki, nevis viens drons. Melnis paskaidroja, ka konstatēts viens drons, bet iedzīvotāji, iespējams, dzirdējuši iznīcinātāju radīto troksni paātrinoties.
Ukraina veikusi plašus triecienus Ļeņingradas apgabalam
Naktī uz piektienu Ukrainas spēki veica triecienus Ļeņingradas apgabala Ustjlugas ostai, bojājot tās infrastruktūru. Ostā izcēlies ugunsgrēks un turpinās dzēšanas darbi. Ļeņingradas apgabala gubernators Aleksandrs Drozdenko apgalvoja, ka Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmas notriekušas 54 Ukrainas dronus.
Naktī uz piektdienu ukraiņu droni uzbrukuši arī interneta tirdzniecības uzņēmuma "Wildberries" noliktavai Tveras apgabalā. Apgabala gubernators Vitālijs Koroļovs apgalvoja, ka notriektā drona atlūzas sabojājušas noliktavas ārsienu, taču cilvēki incidentā nav cietuši. Dronu uzbrukumi skāruši arī Krievijas galvaspilsētu Maskavu — pilsētas mērs Sergejs Sobjaņins paziņoja, ka naktī un piektdienas rītā kopumā notriekti desmit bezpilota lidaparāti.
Par sprādzieniem ziņots arī Krievijas okupētajā Krimā, kur, pēc Telegram kanāla "Krimskij veter" vēstītā, iedzīvotāji ziņojuši par sprādzieniem Sevastopolē, Bahčisarajas rajonā un Balaklavā. Tikmēr Ukrainas Bezpilota sistēmu spēki apgalvo, ka pēdējās diennakts laikā Krievijas okupētajās teritorijās veikti triecieni 29 elektropārvades tīklu apakšstacijām, bet Krievijas Aizsardzības ministrija paziņojusi, ka naktī virs 18 Krievijas reģioniem un okupētās Krimas notriekti 553 Ukrainas droni.