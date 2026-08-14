Pāvilosta aicina uz Jūrasbraucēju liellaivu airēšanas sacensībām
Mēneša izskaņā, 29. augustā, Pāvilostas ostā jau otro reizi norisināsies Jūrasbraucēju liellaivu airēšanas sacensības. Tajās aicinātas piedalīties ikviens, lai sacenstos par Jūrasbraucēju kausu.
Komandu veido septiņi dalībnieki – seši airētāji un viens ritma turētājs jeb saucējs. Sacensību dalībniekiem ar liellaivām “Made” un “Mare” būs jāveic 200–250 metru distance Pāvilostas ostas teritorijā. Komandas startēs pa pāriem izlozes kārtībā, un atkarībā no sacensību norises katrai var būt no viena līdz četriem braucieniem. Laivas un nepieciešamo drošības aprīkojumu nodrošinās organizatori.
Liellaivu airēšanā nozīme ir ne vien fiziskajam spēkam un izturībai, bet galvenokārt komandas spējai airēt vienotā ritmā. Atsevišķa pārsteiguma balva paredzēta arī atraktīvākajai komandai.
Pieteikties iespējams līdz 29. augusta plkst. 12.00 vai brīdim, kad būs reģistrētas 12 komandas. Savukārt 28. augustā no plkst. 18.00 līdz 21.00 Pāvilostas ostā būs pieejami treniņbraucieni, kuriem iepriekš jāpiesakās. Pieteikuma anketa un sacensību nolikums pieejams Dienvidkurzemes tūrisma centra mājaslapā. Sacensības notiks 29. augustā no plkst. 16.00 līdz 19.00. Sacensības varēs vērot bez maksas.
Jau 29. augusta rīta pusē pie Pāvilostas ostas būs vērojama arī jūras jahtu regate “Pāvilosta Open 2026”, savukārt vakarā pilsētā norisināsies Senās uguns nakts. Plkst. 19.00 pļaviņā aiz “Āķagala” sāksies koru un vokālo ansambļu sadziedāšanās koncerts “Pie vienas uguns”. Tajā piedalīsies solisti Andris Ērglis un Everita Pjata-Gertnere, pavadošais sastāvs Normunda Kalniņa vadībā, bet koncerta mākslinieciskais vadītājs būs Renārs Juzups.
Plkst. 21.00 pludmalē tiks iedegta Zigmunda Viļņa ugunsskulptūra, savukārt no plkst. 22.00 līdz 2.00 pļaviņā aiz “Āķagala” notiks zaļumballe kopā ar grupu “Smalkais stils”. Senās uguns nakts programma pieejama šeit.