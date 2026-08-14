Aculiecinieki Jauns.lv norāda, ka avārijā pilnībā iznīcināts vieglais spēkrats.
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Šodien 09:32
Papildināts:Šodien 09:39
Jūrkalnē notikusi smaga fūres un vieglās automašīnas sadursme - satiksme pilnībā bloķēta. VIDEO
Jūrkalnē notikusi fūres un vieglās automašīnas sadursme, kā rezultātā pilnībā bloķēta satiksme uz autoceļa Ventspils-Grobiņa.
"Jūrkalnes pagastā autoceļa P111 33km–34km posmā noticis ceļa satiksmes negadījums. Satiksme ir pilnībā bloķēta. Aicinām iedzīvotājus izvēlēties apbraukšanas ceļus caur Alsungu vai Kuldīgu (autoceļu P119)," aicina Ventspils pašvaldība.
Kā norāda Jauns.lv lasītāji, sadursmes rezultātā vieglais spēkrats ticis pilnībā iznīcināts, notikuma vietā strādā operatīvie dienesti un minētajā ceļaposmā izveidojies pamatīgs sastrēgums.
Valsts policijas pārstāve Madara Šeršņova apstiprina, ka avārija bijusi ar letālām sekām - tajā bojā gājuši divi cilvēki, bet viens cilvēks avārijā cietis. Kā norāda Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD), cietušais pēc mediķu apskates atteicies no hospitalizācijas.