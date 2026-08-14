Trilleris Purvciemā: nelegāls "dragreiss" beidzas ar sadauzītiem BMW, dūru vicināšanu un bēgšanu
Rīgā, Braslas ielas apkaimē, divu automašīnu "BMW" sadursme, kas, iespējams, izcēlusies nelegāla "dragreisa" laikā, noslēgusies ar viena vadītāja bēgšanu no notikuma vietas un fizisku konfliktu, vēsta raidījums "Degpunktā".
Ap pusnakti Braslas ielas apkaimē atskanējis pamatīgs blīkšķis, kas atgādinājis smagu sadursmi, uzreiz pievēršot apkārtējo uzmanību. Nakts vidū izdzirdot šādus trokšņus, vietējiem iedzīvotājiem varēja šķist, ka uz ielas sākušās rajonu bandu cīņas, lai noskaidrotu, kurš ir ietekmīgākais grupējums.
Kā izrādās, pie atklātas dūru vicināšanas vīriešus novedis satiksmes negadījums, pēc kura iesaistītie nespēja savaldīt sakāpinātās emocijas.
Sākotnējā informācija un aculiecinieku teiktais liecina, ka negadījumā iesaistīts 3. sērijas un "X5" modeļa "BMW" automobilis.
Pēc abu transportlīdzekļu sadursmes viens no vadītājiem meties bēgt. Vēlāk notikuma vietā starp atlikušajām iesaistītajām personām izcēlusies fiziska konfrontācija.
Saistībā ar notikušo VP ir sākti divi administratīvā pārkāpuma procesi.