Latvijā gaidāma vasarīgi silta diena.
Sabiedrība
Šodien 08:41
Piektdien Rīgā gaiss iesils līdz pat +26 grādiem
Piektdien Latvijā gaidāma silta diena, Rīgā gaisam iesilstot pat līdz +26 grādiem.
Piektdienas pēcpusdienā gaisa temperatūra Latvijā būs no +19 grādiem Krievijas pierobežā līdz +26 grādiem Zemgalē, prognozē sinoptiķi. Gaidāms neliels un mainīgs mākoņu daudzums, mākoņaināks laiks saglabāsies valsts austrumos, kur dažviet var uzlīt. Vējš galvenokārt lēni pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem.
Rīgā būs sausa un pārsvarā saulaina piektdiena, gaisa temperatūra sasniegs +25, +26 grādus. Laikapstākļus nosaka anticiklons, kas kļūst vājāks, tādēļ atmosfēras spiediens pazeminājies līdz 1023-1025 hektopaskāliem jūras līmenī.