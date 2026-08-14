Piektdien Rīgā gaiss iesils līdz pat +26 grādiem
Foto: Kaspars Krafts/LETA
Latvijā gaidāma vasarīgi silta diena.
Sabiedrība

Piektdien Rīgā gaiss iesils līdz pat +26 grādiem

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Piektdien Latvijā gaidāma silta diena, Rīgā gaisam iesilstot pat līdz +26 grādiem.

Piektdien Rīgā gaiss iesils līdz pat +26 grādiem...

Piektdienas pēcpusdienā gaisa temperatūra Latvijā būs no +19 grādiem Krievijas pierobežā līdz +26 grādiem Zemgalē, prognozē sinoptiķi. Gaidāms neliels un mainīgs mākoņu daudzums, mākoņaināks laiks saglabāsies valsts austrumos, kur dažviet var uzlīt. Vējš galvenokārt lēni pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem.

Rīgā būs sausa un pārsvarā saulaina piektdiena, gaisa temperatūra sasniegs +25, +26 grādus. Laikapstākļus nosaka anticiklons, kas kļūst vājāks, tādēļ atmosfēras spiediens pazeminājies līdz 1023-1025 hektopaskāliem jūras līmenī.

Foto: LVĢMC

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